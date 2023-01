Turizm pastasının büyümesi için çalışıyoruz

Turizm sektörünün önde gelen oyuncularından Jolly'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Mete Vardar, 2022'nin sektörün yeniden şaha kalktığı bir yıl olduğunu belirterek, 2023 yılında sektörün yeni rekorlara imza atacağının altını çizdi. "Biz her zaman Jolly olarak büyümemizin tek başına yeterli olmadığını, tüm sektörün ve bileşenlerinin büyümesi gerektiğini düşünüyoruz" diyen Mete Vardar, "Özellikle Türkiye'de ne yazık ki nüfusun belli bir oranı tatile çıkabiliyor. Bu durumu değiştirmek için yaklaşık 20 yıldır öncülük yapıyoruz. Pastadan payımızı büyütmenin yanı sıra özellikle pastanın büyümesinin de peşindeyiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun seyahat acentaları ile seyahat ettiğine dikkat çeken Vardar, şunları anlattı: "Bu rakam yüzde 20-30'lara ulaştığı zaman özellikle hem iç pazarın önemi hem de satın alma gücümüz çok daha fazla artacak. Buna paralel olarak da Türkiye'deki değerli seyahat acentalarının, tur operatörlerinin sayısı artacak. Önce can sonra canan kelimesinin bizim için çok doğru olmadığını her zaman söylüyoruz. Hep beraber büyüdüğümüz, hep beraber keyif aldığımız bir ortam yaratmanın mücadelesi içindeyiz."2019'un Türk turizm sektörü için en iyi yıllardan biri olduğunu hatırlatan Vardar, "Jolly olarak 2019 rakamlarını hemen hemen tüm departmanlarda kişi olarak geçtik ciro olarak da çok daha büyük hedeflere ulaştık" dedi.İzmir'de 200 kişilik ilave istihdamJolly'nin her yıl yatırım yapan bir şirket olduğunu aktaran Mete Vardar, "Özellikle personel sayımızda ciddi artışlar var. İstanbul ve Antalya şehirlerinde bulunan Call Center yapımıza İzmir'i de ekliyoruz. İzmir Call Center'da yaklaşık 200 kişi çalışacak. Gordion Teknoloji'ye çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Günümüzün teknolojilerinin yanı sıra geleceğin teknolojisi için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.