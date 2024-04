Turizmcilerden Rusya’ya anlamlı ziyaret

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'ta yaşanan ve 137 kişinin ölümüne neden olan hain terör saldırısına Türk iş dünyası da kayıtsız kalmadı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve birlik heyeti, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak ve taziyelerini bildirmek amacıyla Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'u ziyaret etti. TÜRSAB heyeti saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına Crocus City Hall Konser Salonu'nun önüne de çiçek bıraktı. Türk heyetinin ziyareti gerek Rus basını gerekse de devlet yönetimi tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş, Incoming Turizmi İhtisas Başkanı Orhan Sancar ve TÜRSAB Başkan Başdanışmanları Hamit Kuk ve Soner Bacaksız'dan oluşan TÜRSAB heyeti, Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak ve Rusya'daki mevkidaşları ile dayanışma göstermek için Moskova'ya bir taziye ziyaretinde bulundu. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'u ziyaret eden TÜRSAB heyeti, ATOR Başkanı Maya Lomidze ve ATOR yöneticileri ile bir araya geldi.Tarihinin en büyük terör saldırılarından birini yaşayan Moskova'da ise hayatın normale dönmeye başladığı görüldü. Onbinlerce kişinin taziyede bulunmak için akın ettiği saldırının merkezinde bir konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Maya Lomdize'ye taziyelerini iletirken "Türkiye de maalesef ki geçmişte bu tip terör saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla sizi bizden daha iyi anlayan kimse olamaz. Rusya'da yaşanan bu acıyı çok iyi anlıyoruz" dedi. Dünyada şiddetin, terörün egemen olmaması için kardeşliğe, dostluğa verilecek değerin bugün her zamankinden fazla önem kazandığına dikkat çeken Bağlıkaya, "İnsanları ve kültürleri birbirine yaklaştıran turizm, dostluk köprülerinin kurulmasında, barışın ve kardeşliğin tesisinde her zaman en önemli role sahip olmuştur. Bu anlamda turizmin yaralarımızı sarmada ve acılarımızı bir nebze olsun dindirmede önemli bir işlevi olduğuna inanıyoruz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Rusya pazarında en önemli destinasyon olduğunun altını çizen ATOR Başkanı Maya Lomidze, bu durumun bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Keşke bu olay vesilesiyle değil turizmi daha da geliştirmek adına bir araya gelmiş olsaydık. Bir daha benzer acılar yaşanmamasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.ATOR Başkanı Maya Lomidze de TÜRSAB'ın taziye ziyaretinin kendileri için çok büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek Bağlıkaya ve TÜRSAB heyetine teşekkür etti. Lomidze, "Böyle trajik bir olayın ardından insanlık ve dostluk çerçevesinde buraya bizzat gelerek baş sağlığı dilemeniz bizler için çok önemli. Bu terör eylemi hepimizi derinden etkiledi. Her birimizin orada ya bir akrabası ya da yakını veya dostu bulunuyordu. Sizin desteğiniz bu anlamda bizi çok etkiledi" dedi.