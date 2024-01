Turizmde hedef Uzakdoğu

Türk turizm sektörü 2023 yılını deprem, Ortadoğu'daki savaşlar, küresel durgunluğa rağmen başarıyla tamamladı. Tüm zorluklara rağmen hedeflere azimle koşan sektör, 2024 yılına da iddialı giriyor. Bu yılın odağında ana pazarların yanı sıra Uzakdoğu ve ABD'yi de koyan sektör, sürdürülebilir turizm çalışmalarını da hızlandıracak.



UZAKDOĞU VE ABD HEDEFTE



12. Kalkınma Planı'na da giren 2024-2028 hedefler çerçevesinde turizmde değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesiyle ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması ile sektörde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi temel amaç olarak belirlendi. Bu kapsamda, yeni pazarlar oluşturulması amacıyla başta Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere turist potansiyeli yüksek ülkelerde tanıtım çalışmaları yürütülecek. Kalkınma planına göre turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesi de artırılacak. Turizm sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğal, tarihi ve sosyal çevreyi koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olması sağlanacak. Sektörde yeşil dönüşüm hızlandırılacak. Turizm faaliyetlerinin çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkileri su ve atık yönetimi ile enerji verimliliği dikkate alınarak en aza indirilecek. "Sürdürülebilir Turizm Programı" kapsamında turizmde yeşil dönüşümün sağlanması için çalışmalar yürütülecek. Ekosistemin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik planlama ve uygulamalarla korunan alanların etkin yönetimi gerçekleştirilecek. Yerel ekonomilerin desteklenmesi sağlanarak kapsayıcı bir turizm sektörü oluşturulacak. Turizmin çevreye, sosyal ve kültürel dokuya karşı oluşturabileceği olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ziyaretçilerin 'sorumlu turizm' anlayışına sahip olmaları için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.



MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPILACAK



Önümüzdeki 4 yıllık süreçte ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması amacıyla daha fazla gelir bırakan turizm çeşitleri geliştirilirken buna yönelik yatırımların ve işletmeciliğin desteklenmesi amacıyla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecek. Turizm çeşitlerinin planlı gelişimini sağlamak üzere ana plan ve strateji çalışmaları yürütülecek. Kültür ve turizm güzergâhları geliştirilerek ziyaretçi kalış süresinin ve harcamalarının artırılması sağlanacak. Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Turizm sektörüne ilişkin verilerin toplanması, analizi ve raporlanması için dijital araçlardan yararlanılarak turizm karar destek platformu kurulacak. Turizmin sürdürülebilirliğini ölçmek için oluşturulan uluslararası istatistiki çerçeveye uygun ölçüm araçları geliştirilecek ve yeni veri setleri oluşturulacak.



TGA BÜTÇESİ ARTIRILACAK



Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kararıyla Hollywood ortak yapımı film ve dizilerde tanıtım yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, önümüzdeki süreçte bu işbirliklerini artıracak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023'te 170 milyon dolar olan TGA tanıtım bütçesinin turizm gelirine paralel olarak 2028'de ise 225 milyon dolara çıkacağını açıkladı.



HER YIL 7-8 HALK PLAJI YAPILACAK



İç pazarda halk plajları konseptini her yıl artırarak devreye alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2028 yılına kadar her yıl 7-8 tane halk plajı ilave edecek. Bütün kıyı kentlerine 5 yıldız konforundaki halk plajlarını yayacak. Şehirlerin markalaşmasına ve turizm gelirinin artmasına katkı sağlayan Kültür Yolu Festivalleri'ni de sürdürecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023'te 11 şehirde yaptığı festivalleri 2028 yılında 36 şehre yayacak.



BAKANLIK BELGELİ YATAK KAPASİTESİ 2 MİLYONU AŞACAK



2022 yılı itibarıyla 1 milyon 897 bin olan Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli yatak kapasitesi 2023 yılında 1 milyon 962 bine çıktı. Bakanlığın belirlediği hedeflere göre bu sayı 2024 yılında 2 milyon 30 bin, 2025 yılında 2 milyon 100 bin, 2026 yılında 2 milyon 153 bin, 2027 yılında 2 milyon 203 bin, 2028 yılında ise 2 milyon 250 bine ulaşacak.