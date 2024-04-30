Turizmde muhteşem üçlük

Turizm sektörü rekora doymuyor. Bölgede yaşanan zorluklar ve enflasyon kıskacına rağmen turizm sektörü, ziyaretçi sayısı, kişi başı ve toplam gelirini artırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı turizm istatistiklerine göre, ocak-mart arasındaki 3 aylık dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.68 artarak 9 milyon 67 bin oldu. Bu dönemde ülkeye gelenlerin 2 milyon 24 binini yurtdışında yaşayan Türkler, 7 milyon 42 binini ise yabancılar oluşturdu. Geçen yılın ilk üç ayında 84 dolar olan ilk çeyrek kişi başı gecelik harcama, 2024'te 93 dolara yükseldi. 2023'ün ilk çeyreğinde 8.3 milyar dolar olan turizm geliri de 8.8 milyar dolara çıktı. Böylece hem ziyaretçi sayısı, hem kişi başı gelir hem de turizm gelirinde Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ilk 3 aylık verileri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizm istatistiklerinde revizyona gittiğini belirten Ersoy, 2022'de yapılan revizyonda Banka Kartları Merkezi ve sağlık turizmi araştırma sonuçlarının turizm istatistiklerine yansıtıldığını, bu yıl ise Emniyet'ten alınan günübirlik ziyaretçi verilerinin de kullanılmaya başlandığını, çıkış yapılan sınır kapısı ayrımlarının detaylandırıldığını söyledi. Ersoy, revizyonla 2012-2023 arası dönemi kapsayacak şekilde turizm gelirlerinin yeniden güncellendiğini, geceleme sayıları, günübirlik gelen ve geceleme yapan kişilerde de güncelleme olduğunu ifade etti. 2023'ün ilk 3 ayında 7 milyon 771 bin ziyaretçi alındığını anlatan Ersoy, "Bu yıl ilk çeyreğini 9 milyon 68 bin ziyaretçiyle kapattık. Yani geçen seneye kıyasla yüzde 16.7'lik bir artış gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz de 60 milyon ziyaretçiydi. Aslında yılsonu planlamasında yüzde 5.8'lik bir artış öngörüyorduk. İlk çeyrek yüzde 16.7'lik bir artışla beklentimizin üzerinde gerçekleşti" dedi. Ortalama kalış sürelerinde yeni sisteme göre değişiklikler olduğunu anlatan Ersoy, "Bu yıl ilk çeyreğinde 11.1 ortalama kalış süresi gerçekleşti. Pandemi öncesi rakamlara yaklaşmaya başladık. Yılsonu için ortalama 9.7'lik kalış süresi hedefimiz" diye konuştu.KİŞİbaşı gecelik harcamalarda geçen yılın ilk çeyreğinin 84 dolarla kapandığını anlatan Ersoy, bu yıl kişi başı harcamanın 93 dolara ulaştığına dikkati çekti. Ersoy, "Turizm gelirlerinin totaline baktığınızda ise 2023'te ilk 3 ay 8.3 milyar dolar olarak revize edildi. 2024 gerçekleşmesi 8.8 milyar dolar olarak netleşti. Geçen seneki yıl sonu da 55.9 olarak düzeltildi. Bu seneki hedefimizin de 60 milyar dolar gelir olduğunu düşünürseniz, ilk çeyrek raporlardan hedefimizle uyumlu bir şekilde ilerlemeyi görebiliyorsunuz" dedi.ErsoyAntalya'da milliyet farkı ücreti alan otel ile ilgili gerekli incelemelerin yapıldığını, 54 bin 694 lira idari para cezası kesildiğini ve firma tarafından haksız yere alınan ücret farkının misafirlere geri iade edildiğini açıkladı. "www.booking. com"un faaliyetlerinin Türkiye'de Bakanlık tarafından engellendiğine dair iddialara ise Ersoy, "Bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. Haksız rekabet nedeniyle TÜRSAB'ın açtığı mahkeme sonucu kapalı" dedi.MehmetErsoy, turizmde bu yıl geliştirilen hedef alanlarında ise İskandinavyapazarında ortalama yüzde 25, Asya-Okyanusya'ta yüzde 63, Kuzey Amerika'daise yüzde 19'luk bir artışın yaşandığını kaydetti.Belirledikleri hedeflerin üzerinde gittiklerininaltını çizen Ersoy, bu yılın 4 ayındaulusal televizyonlarda 34 ülkede yayınyaptıklarını, 200'den fazla ülkede de globalhaber kanalları üzerinden tanıtım gerçekleştirdikleriniaktardı. Bakan Ersoy, dijitaliletişimde 67 ülkede 4.3 milyar ile rekorgörüntüleme elde ettiklerine dikkati çekti.Ersoy, "Sosyal medya ve dijital medyada ençok takipçisi olan Türkiye hızlı bir yükselişle2. sıraya geldi" dedi.Gündemdekikonulara da değinen Bakan Ersoy, Formula 1 sahasının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna işaret ederek, "Nisanda ihale süreci gerçekleşti. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftasında yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devir teslim gerçekleştirilecek. 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlayacak" dedi.