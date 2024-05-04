Türk balıkçılardın yeni rotası Afrika

Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC, Fas, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkelerin ardından 12 Afrika ülkesi, Endonezya, Panama ve Gürcistan ile balıkçılık alanında anlaşma için düğmeye bastı. Bu çerçevede, Afrika ülkelerinden Gabon, Cibuti, Angola, Libya, Mauritius, Madagaskar, Komor Adaları, Cabo Verde, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Nijerya ve Senegal ile görüşülüyor. Ayrıca Endonezya, Panama ve Gürcistan'la da müzakereler devam ediyor. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı geçen yıl 1.6 milyar doları geçti. Bu ürünlerde 5 yılda yurtdışına toplam satış 6 milyar 418 milyon 335 bin doları buldu.