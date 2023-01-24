Türk Eximbank Entegre Yönetim Sistemi’ni kurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının desteklenmesinde öncü kuruluş olan Türk Eximbank, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile hizmet kalitesinin, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile çevresel faaliyetlerindeki kalitenin, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ise çalışma ortamlarındaki kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalarını belgelendirmiş oldu.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olan Yönetim Belgelendirme Merkezi Test ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. firması tarafından gerçekleştirilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nden oluşan ISO Entegre Yönetim Sistemi denetimlerinden başarıyla geçen Türk Eximbank, genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinde Entegre Yönetim Sistemi kurumsal yapısını kurmuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank'ın uluslararası yönetim standartları kapsamında önemli bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Bankanın bünyesinde kurmuş oldukları Entegre Yönetim Sistemi'ni Kurumsal Yönetim çalışmalarının bir alanı olarak düşünüp iş süreçlerini de bu alanda değerlendirmiş olduklarını aktaran Güney, şunları kaydetti:

"ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden oluşan ISO Entegre Yönetim Sistemi sertifikasyonları ile Bankamızda hizmet kalitesinin artırılması ve banka faaliyetlerinin çevreye minimum etki etmesi amaçlı çalışmalarının yanı sıra tüm Banka çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görev yapabilmesi yönünde faaliyetlerin gerçekleştirilmesini amaçladık. Kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bankanın tüm paydaşları ile misyon banka olma özelliğini sürdürmeye devam edeceğiz. Süreç boyunca Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarına katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."