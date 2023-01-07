Türk girişimlerini dünyaya açan köprü olacağız

TürkTelekom CEO'su Ümit Önal, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te girişimcilik ekosistemini büyütmeye yönelik hedeflerini açıkladı. Türk Telekom'un geliştirdiği teknoloji çözümlerini dünyaya ihraç etme hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Önal, "Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile yerli teknoloji girişimlerine yatırım yaparak onlarla işbirlikleri geliştiriyor ve onların potansiyelini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz. Bu motivasyonla San Francisco'da açtığımız TT Ventures Ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olacağız" diye konuştu. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her türlü çalışmayı milli görev olarak gördüklerini söyleyen Önal, "Ülkemizden çıkan değerli fikirleri, teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak buradaki ekosistemi güçlendireceğiz" dedi.Asya'dan Avrupa ve Amerika kıtasına kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT mezunlarının yerel ve global olmak üzere çeşitli yatırımcılardan aldıkları toplam yatırım tutarının 20 milyon dolara yaklaştığını belirten Önal, şöyle konuştu: "Bu girişimlerden çocuklara beyin egzersizi uygulaması sunan MentalUP, şarj istasyonu çözümü sunan girişimimiz Bluedot ve kısa film izleme mobil uygulaması Cineshort'un yatırımcıları ABD menşeili."