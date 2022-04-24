Türk hava savunma sistemleri için devrim! Dünya bu tesisi konuşacak

ROBOSİM altyapısıyla sistemlerin zorlayıcı hedef tespit, takip gibi performans testleri ve etkinlik doğrulamaları kontrollü, tekrarlanabilir ve güvenilir bir test ortamında yapılabilecek.

Bu altyapının dünyada bir örneği bulunmuyor. Çok zorlayıcı teknik özellikler (hassas pozisyonlama doğruluğu, hız, ivme ve benzeri) gerektiren ROBOSİM, çok sayıda yazılım ve donanım bileşeni içeriyor ve tüm bileşenler milli olarak geliştiriliyor.

ROBOSİM'deki elektro-mekanik ve diğer tüm alt bileşenlerin üretim ve fabrika testleri başarıyla tamamlandı.