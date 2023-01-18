Türk Hava Yolları personel maaşlarını yüzde 20 artırdı

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasında imzalanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında I Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan yüzde 16.40 ücret zammının yapılan ek protokolle çalışanların lehine yüzde 20'ye çıkarılması kararlaştırıldı.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yapılan yeni anlaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 2022 yılını rekorlar ve başarılarla geride bıraktıklarını söyledi.





Bu yıl THY'nin 90'ıncı yılını kutlayacağını vurgulayan Bolat " 90'ncı yılımıza büyük heyecanlar ve hedeflerle başladık. Uçuş sayılarımız hem hedeflerimizin haklılığını gösteriyor hem de Türk Hava Yolları ailesi olarak hepimizin azmini ve gayretini artırıyor. Tüm bu başarılara ise 90 yıllık tarihimizdeki her başarıda olduğu gibi siz değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte imza attık. Birlikteliğimizin önemini her fırsatta vurguluyor, sizlerin koşullarını her fırsatta iyileştirmeye çalışıyoruz "diye konuştu.



Bolat, bu amaca yönelik olarak THY İnsan Kaynakları Başkanlığı'na gelen geri bildirimler doğrultusunda Hava-İş Sendikası ile uzun süredir yürüttükleri görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.



THY ile Hava-İş sendikası arasında imzalanan ek protokolle 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne göre yüzde16,4 (enflasyon + %1) oranında yapılacak olan ücret artışının yüzde 20 olarak yapılmasına karar verildi. Protokol kapsamında ayrıca memur, uzman ve mühendis iş gruplarındaki unvanların çeşitlendirilmesine, memur, uzman ve mühendis şefleri için farklılaşan şeflik tazminatlarının eşitlendirilerek artırılması kararlaştırıldı

Ayrıca refakatçi ve saatlik mazeret izinlerinin tanımlanmasına, iş, uçuş tazminatları kademelerinin yeniden düzenlenmesine ve tüm kademeler arası geçiş sürelerinin 2 yıl olarak güncellenmesine karar verildi.