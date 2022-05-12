Türk Havacilik Ve Uzay Sanayii Türkiye PCT patent şampiyonu oldu

2022 itibari ile ulusal 175, uluslararası 87 başvuru gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin, toplam faydalı model başvuru sayısı ise 78 oldu. Ulusal, uluslararası ve faydalı model başvurularının 232 adeti ise son 3 yılda gerçekleştirildi.

Önceki yıllarda sırasıyla "WIPO En İyi Yerli Buluş Ödülü", "Sertaç Köksaldı Fikri Mülkiyet Hakları Başarı Ödülü", ISIF'19 GRAND PRIX ve IFIA GRAND PRIX ödüllerini alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii patent başvuru ve niteliğini artıracak çalışmalar gerçekleştiriyor. ANKA'da kullanılan hava veri bilgisayarı, uçuş bilgisayarı, navigasyon sistemleri ve iniş sistemleri ile ilgili patent başvuruları bulunurken, ŞİMŞEK de kullanılmak üzere termal iz artırıcı sistem, HÜRKUŞ ve HÜRJET uçaklarında uçuş kontrol düzeneklerinin patent başvuruları da yer alıyor. Buna ek olarak, uçak yapısal parçalarını üretmek için nano malzeme, kompozit ve eklemeli imalat üretim yöntemleri ile ilgili patentler de bulunuyor.