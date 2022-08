Türk Hawking

Doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle hayata fiziksel engelli olarak başlayıp dokuz yaşında da babasını kaybeden Muratcan Çiçek, bugün dünyadaki en yüksek IQ'lu bilim insanları listesinde. 2016 yılında Google'ın burs verdiği ilk Türk olan Çiçek, Silikon Vadisi'nde sayısız icada imza attı. Ama hikâyenin başlangıcı hiç de kolay olmadı.Annesi Nilgün Çiçek, fiziksel engelli oğlu için önce bütün fizyoterapi tekniklerini öğrendi. Oğluna zihinsel engelli teşhisi konulup ilkokula alınmayınca, karşı dava açtı ve evde ona okuma-yazma ile matematik öğretti. Oğlu üniversiteyi kazanınca onunla birlikte şehir değiştirdi, aynı yurt odasında kaldı. Oğlu mühendis olunca onun çalışacağı cihazları düzenledi. Google'dan burs alınca onunla birlikte Amerika'ya gitti. 55 yaşında İngilizce ve araba kullanmayı öğrendi. Oğlu ile Silikon Vadisi'nde yaşadı.Çiçek, Google bursunun devamında yapay zekâ üzerine Amerika'da University of California, Santa Cruz kampüsünde doktora eğitimi aldı. Burada fiziksel engellilerin yaşam kalitelerini artırmak için çok sayıda teknoloji geliştirdi. Muratcan Çiçek çalışmalarına bir süre Almanya ve İtalya'da devam ettikten sonra yurtdışında edindiği tecrübeleri ülkesine aktarmak için 2022 yılında Türkiye'ye döndü. Mucize aileyi SABAH, memleketi olan Keşan'da ziyaret etti. Üniversite eğitimi için taşındığı İstanbul'da ekonomik zorluklar ve ağır derecede fiziksel engeline rağmen erken yaşta çalışmak zorunda kaldığını belirten Çiçek, profesyonel hayata 2014'te başladığını söyledi. Muratcan Çiçek SABAH'a kendi hikâyesine ilişkin şu bilgileri verdi: "İstanbul Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni burslu olarak kazandım. Ekonomik özgürlüğümü kazanmak için 2017'ye kadar GittiGidiyor ve Turkcell gibi şirketlerde Ar-Ge çalışmalarına katıldım. Aynı sürede Hollanda, Oregon ve İngiltere'de de çeşitli staj ve eğitimlerde bulundum. Yapay zekâ, makine öğrenmesi alanlarında kendini geliştirdim. 2016'da Google tarafından seçilen 9 kişilik Avrupa'nın en seçkin bilgisayar bilimi öğrencileri listesine girerek özel bir burs ile ödüllendirildim."DOKTORA eğitimi tamamen Google tarafından karşılananan, 2014'ten bu yana bilgisayar biliminin en uç alanlarında sayısız projeye imza atan Muratcan Çiçek genç yaşına rağmen sektörde eşsiz tecrübeler edinmiş durumda. Muratcan, en büyük yatırımcısının annesi olduğunu ifade ediyor. Her alanda oğluna destek olan anne Nilgün Çiçek'in birlikte elde ettikleri başarılar dünyada da ses getiriyor. Bugüne kadar 7 ülkede yaşama fırsatı bulup oğluyla kutsal toprakları da ziyaret eden Nilgün Çiçek, şimdi oğlunun ona armağan ettiği evde yaşıyor.Muratcan ile geçirdiğimiz birgün de onun memleketinde ne kadar sevildiğine de şahit olduk. Temel eğitimi sırasında öğretmenlerinden gördüğü özel desteği de unutmayan Çiçek, onları sık sık ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Aynı şekilde "maddi anlamda ilk yatırımcım" dediği Özyeğin Üniversitesi'nin göğsünü de aldığı birçok akademik başarıyla kabartmış durumda. Onu Amerika'ya davet eden üniversite ve doktora danışman profesörünü de Google'dan aldığı burs ile gururlandırıp maddi olarak da kârlı çıkartmış.MURATCAN Çiçek, 2022'de Türkiye'ye dönme kararı alarak Yeterly adında bir yazılım şirketi kurdu. Çiçek bu şirket hakkında ise şu bilgileri verdi: "Şirket, bireylerin kendilerini yeterli hissettikleri her konuda paylaşım yapabilecekleri; bilgi, yetenek ve becerilerin saniyeler içerisinde kişiden kişiye aktarılmasını sağlayacak online bir platform geliştiriyor. Bu platform herkese açık olup her bir kullanıcının farklı şekillerde ve ücretsiz olarak faydalanabileceği yeni nesil bir sosyal medya uygulaması olacak. Özel olarak uygulamanın gelirleri engelli bireyler için özel olarak geliştirilecek teknolojiler için kullanılacak."