Türk iş insanları Türkiye-Mısır ilişkilerinin derinleşmesinde istekli

TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Mısır Yuvarlak Masası Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Salih, Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Muhammed Zeki es-Süveydi, İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Ahmed el-Vekil katıldı.

Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, zor dönemlerde dahi, iş dünyası temsilcileri olarak, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarını karşılıklı temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

'KARŞILIKLI TİCARETTE HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLAR'

Mısır'da, 40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 Türk firmasının üretim yaptığını, istihdam sağladığını, ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Mısır'ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından gurur duyuyoruz. 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor. Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. 2022 yılında ticaret hacmimiz 10 milyar dolar düzeyine gelmiştir. Kısa süre içinde, karşılıklı ticaretimizi 20 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasında olduğuna dikkati çekerek, "Aynı zamanda Türkiye, Mısır gazını satın alan en önemli müşteriler arasındadır" dedi.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTERİZ"

Mısır'da özellikle başta demir yolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan altyapı projelerinde yer almak istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Mısırlı firmalarla, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 2012-2015 yıllarındaki Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin ikili ticareti ve üçüncü ülkelerle birlikte iş yapmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Bu işbirliklerinin devam etmesi için anlaşmanın yenilenmesinin, hem Türkiye hem de Mısır'a fayda sağlayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Özellikle vize konusunun iş dünyası için rahatlatılmış olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmişte üretici kayıt sistemi gibi sorunları yaşadık. Ancak, sorunlara çözüm bulunmasında Mısır makamları daima yardımcı oldu" değerlendirmelerinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, özellikle, nitelikli teknik personel için, çalışma ve oturma izni dahil yaşanan sorunlara çözüm bulunmasının, Türk iş insanlarını yeni iş imkanları ve yatırımlar için cesaretlendireceğini belirterek, "Biz TOBB olarak, Türk İş dünyası olarak ilişkileri geliştirmek için destek vermeye, sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.