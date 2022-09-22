Türk iş kuruluşlarından Azerbaycan’a destek

Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, yayınladığı bildiride, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen askerler için taziye dileklerini iletti, yaralılara şifa diledi.

Bildiride ATİB'in, Ermenistan'ın provokasyonlarını şiddetle kınadığı, Azerbaycan ordusunun bu provokasyonu önlemeye yönelik faaliyetlerini takdir ettiği ve desteklediği ifade edildi.

Uluslararası toplumun pek çok üyesinin Ermenistan'ın açık saldırganlığını kınamayarak gerçek yüzlerini ortaya koyduklarının belirtildiği bildiride, "Uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bu tür tutumları şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu Ermenistan-Azerbaycan ihtilafında adil tavır almaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin sergilediği adil tutumun takdirle karşılandığı kaydedilen bildiride, "Türkiye, kadim dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna ve topraklarına yönelik herhangi bir saldırıyı engellemekten asla çekinmeyecek ve tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat da yayınladığı bildiride, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı provokasyonlarının kendilerini öfkelendirdiğini belirtti.

30 yıllık işgal döneminde Ermenistan'ın yaptıklarını görmezden gelen bazı devletlerin bugün Azerbaycan'ı suçlamaya çalıştığı hatırlatılan bildiride, "Bu devletler ve çevreler bilmelidir ki şanlı ordumuzun sınır bölgesinde Ermeni provokasyonlarını önleyerek gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkı olup aynı zamanda bölgemizde istikrar ve barışçıl komşuluk ilişkilerinin sağlanmasına hizmet etmektedir. Azerbaycan ordusu, ilgili uluslararası kuruluşların yıllardır yapamadığı veya yapmak istemediği görevleri kendi kanları ve canları pahasına yerine getirmektedir." ifadelerine yer verildi.