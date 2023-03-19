Türk Kızılay deprem bölgesinde 170 milyon öğün yemek dağıttı

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde 69 ikram aracı, 17 mobil fırın, 114 mobil mutfak, 3 sabit fırın ve 373 yemek üretim alanı kurdu.

Günde 3 öğün pişen yemekler, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde kurulan Türk Kızılay sahra çadırını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Altan, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Türk Kızılayın afetlerde beslenmeden sorumlu olduğunu söyledi.

Türk Kızılayın depremden etkilenen illerde kurduğu sahra mutfaklarının yanı sıra hayırseverler tarafından bölgede kurulan mutfak ve aşevlerini de organize ettiğini belirten Altan, depremin yaşandığı bölgelerde 6 Şubat'tan bu yana sıcak yemek dağıtmaya başladıklarını ifade etti.

Altan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 170 milyon öğün yemek dağıtıldı ve her gün de yemekler dağıtılmaya devam ediyor. Şükürler olsun deprem bölgesinde herhangi bir şekilde beslenmeyle ilgili bir sıkıntı yok. Bağışçılarımızın destekleri, gönüllülerimizin katkıları, Beslenme Platformu üyelerinin gayretleriyle birlikte bu ihtiyaçlar hep birlikte giderildi. Giderilmeye de devam ediyor."

RAMAZAN İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Türk Kızılay olarak ramazan ayı için de planlamaları yaptıklarını anlatan Altan, kentlerde ramazan çadırlarının kurulacağını kaydetti.

Altan, bu çadırlarda da gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse belediyelerin çalışmalara destek vereceğini belirterek, çadır ve konteyner kentlerde bütün yemek dağıtımlarının hem iftarda hem sahurda yapılacağını söyledi.

Bu konuda hummalı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Altan, "Bölgede ulaşmış olduğumuz günlük yaklaşık 2,5 milyon kişi var. Vatandaşlarımız birtakım işlemlerini yerine getirmek için yavaş yavaş bölgelerine dönmeye başladı. Bölgede alışveriş yerleri, dükkanlar açılmaya başladı. Hayat burada artık tekrar kendisini göstermeye başladı. O yüzden tahminlerimize göre yüzde 10'luk, 15'lik artış olabilir diye düşünüyor, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.