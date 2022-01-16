Türk Kızılay Somali’de her gün 3 bini aşkın kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ilk ziyaret sonrası bu aşevinin açıldığını söyledi.

Kökçü, Mogadişu'da bulunan aşevinde her gün 3 bin 150 kişilik yemek pişirilerek dağıtıldığını ifade etti.

Yetim ve evlerini terk etmiş kişiler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi Somalililerin günlük yemek ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Kökçü, Mogadişu'nun 19 noktasında sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

Kökçü, Kızılay olarak Somali'de gıda, su, eğitim ve barınma gibi konularda yardım çalışmaları yürüttüklerini ve 2011'den beri 10 ton yardım yapıldığını belirtti.

