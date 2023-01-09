Türk müteahhitler dünyayı inşa ediyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yurtdışı müteahhitlik sektörünün 2022 yılında 17.8 milyar dolarlık proje değerine ulaştığını belirterek, "Böylelikle, bugüne kadar üstlenilen toplam proje sayısı 11 bin 605'e, projelerin toplam değeri ise 471.7 milyar dolara yükseldi. Dünya üzerinde proje gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 133'e çıktı. Hedefimiz, dünyada Türk müteahhidinin gitmediğiülke kalmamasıdır" dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) düzenlediği Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılan Muş, "2022 yılında proje büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) yüzde 37.6 ile yine birinci sırada. İkinci sırada ise payı yüzde 24.5 ile iki katına çıkan Avrupa Bölgesi bulunuyor. Orta Doğu ise yüzde 18.5 ile bu sene üçüncü sırada. Yüzde 12.7'lik pay ile Sahra Altı Afrika bölgesinde de yerimizi sağlamlaştırdık. Artık hedefimiz Batı Avrupa ve Amerika kıtasıyla, Asya-Pasifik ülkeleri olmalı" dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ise, "Irak'a yakın zamanda bir müteahhitlik çıkarması düzenleyeceğiz. Suudi Arabistan'a da bir müteahhitlik heyeti göndermek için çalışıyoruz" diye konuştu.