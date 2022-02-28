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Giriş Tarihi: 1.3.2022

Türk şirketlerden tekno şov

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Türk şirketlerden tekno şov
Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) Barcelona Fuarı'na (MWC 2022) Türk şirketleri çıkarma yaptı. Pandeminin ve savaşın gölgesindeki fuarda, 155 ülkeden 1.500 şirket stant açarken, 30 Türk şirketi yerli ve milli ürünlerini sergiledi. Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın organize ettiği milli katılımla 5'nci holde 22 şirket yer alırken, diğer salonlarda ise aralarında Türk Telekom, Vestel, Vodafone Türkiye gibi 8 dev teknoloji şirketi gövde gösterisi yaptı. Bu yıl Rusya'nın milli katılımının engellendiği fuara CloudNet, 5G, 6G, Her Şeyin İnterneti (IoT), Fintech, ileri yapay zeka (AI), Metaverse gibi yeni teknolojiler damga vurdu. 3 Mart'a kadar devam edecek olan fuarın, 2019'da yakaladığı 109 bin ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.

YARIŞTA BİZ DE VARIZ
22 şirketi fuara taşıyan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, MWC Barcelona'nın, mobil çözümler arayan tüm endüstriler için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Salgın ile geçen iki yılın ardından dünyanın teknolojide yeni bir boyuta geçtiğini, Türkiye'nin de bu yarışta hızlı ve önde koştuğunu belirten Avdagiç, "Teknoloji endüstrisinin tüm yönlerini temsil eden 30 şirket ve kuruluşumuz ile katıldığımız MWC Barcelona 2022'de buna yakından şahit oluyoruz. Teknolojinin kucağına doğmuş genç beyinlerimizden ve girişimcilerimizden çok umutluyum" dedi. Fuarda öne çıkan Metaverse dünyasına da dikkat çeken Avdagiç, "Türkiye'de şirketlerimiz 'benim metaverse stratejim ne' diye kendilerine sormalılar. Metaverse'de ne yapmam gerekiyor diye araştırmalılar. Yatırım Bankası JP Morgan'ın öngörüsüne göre yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı. Gayrimenkul tanıtımı, otomobil test sürüşleri ve eğitim bu alana doğru kayacak" diye konuştu.

KİM NEYİ SERGİLİYOR?
* 6A'ya teknoloji geliştiriyor: Fuara katılan C2Tech firması, 5G'ye dönük uydu iletişimi sistemleri geliştiriyor. *İnternet kotolarına özel ürün: En son Türk Telekom ile işbirliği anlaşması yapan İ2i System, internet kotalarına özel ürün geliştiriyor.
* Atıktan organik gübre: Tarım teknolojilerinin de sergilendiği fuarda, Genema Firması ilgi odağı oldu. Firma tüm organik atıkları 24 saatte sıfır sera gazı salınımıyla mikrobiyel organik gübreye, organik olmayan atıkları da yakıt yaparak enerjiye çeviriyor

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Türk şirketlerden tekno şov
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