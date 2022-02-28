Türk şirketlerden tekno şov

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Mobile World Congress (
Mobil Dünya Kongresi) Barcelona Fuarı'na (MWC 2022) Türk şirketleri çıkarma yaptı. Pandeminin ve savaşın gölgesindeki fuarda, 155 ülkeden 1.500 şirket stant açarken, 30 Türk şirketi yerli ve milli ürünlerini sergiledi. Fuarda İstanbul Ticaret Odası
'nın organize ettiği milli katılımla 5'nci holde 22 şirket yer alırken, diğer salonlarda ise aralarında Türk Telekom
, Vestel
, Vodafone Türkiye
gibi 8 dev teknoloji şirketi gövde gösterisi yaptı. Bu yıl Rusya'nın milli katılımının engellendiği fuara CloudNet, 5G, 6G, Her Şeyin İnterneti (IoT), Fintech, ileri yapay zeka (AI), Metaverse
gibi yeni teknolojiler damga vurdu. 3 Mart'a kadar devam edecek olan fuarın, 2019'da yakaladığı 109 bin ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.
YARIŞTA BİZ DE VARIZ
22 şirketi fuara taşıyan İTO Başkanı Şekip Avdagiç
, MWC Barcelona'nın, mobil çözümler arayan tüm endüstriler için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Salgın ile geçen iki yılın ardından dünyanın teknolojide yeni bir boyuta geçtiğini, Türkiye'nin de bu yarışta hızlı ve önde koştuğunu belirten Avdagiç, "Teknoloji endüstrisinin tüm yönlerini temsil eden 30 şirket ve kuruluşumuz ile katıldığımız MWC Barcelona 2022'de buna yakından şahit oluyoruz. Teknolojinin kucağına doğmuş genç beyinlerimizden ve girişimcilerimizden çok umutluyum" dedi. Fuarda öne çıkan Metaverse dünyasına da dikkat çeken Avdagiç, "Türkiye'de şirketlerimiz 'benim metaverse stratejim ne' diye kendilerine sormalılar. Metaverse'de ne yapmam gerekiyor diye araştırmalılar. Yatırım Bankası JP Morgan'ın öngörüsüne göre yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı. Gayrimenkul tanıtımı, otomobil test sürüşleri ve eğitim bu alana doğru kayacak" diye konuştu.
KİM NEYİ SERGİLİYOR?
* 6A'ya teknoloji geliştiriyor:
Fuara
katılan C2Tech firması,
5G'ye dönük
uydu iletişimi sistemleri
geliştiriyor.
*İnternet kotolarına özel ürün:
En
son Türk Telekom
ile işbirliği anlaşması
yapan İ2i System,
internet kotalarına
özel ürün geliştiriyor.
* Atıktan organik gübre:
Tarım teknolojilerinin
de sergilendiği
fuarda,
Genema Firması ilgi
odağı oldu. Firma
tüm organik atıkları
24 saatte sıfır sera
gazı salınımıyla mikrobiyel
organik gübreye,
organik olmayan
atıkları da
yakıt yaparak
enerjiye
çeviriyor