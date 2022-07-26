"Türk tarımının silikon vadisi" ilk girişimcilere hazırlanıyor

İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Denizbank ve İş Bankası ortaklığında hazırlanan İTTM projesi, tarımda yeni ve etkili teknolojiler geliştirilmesine öncülük edecek.

Türkiye'de tarım temalı tematik Ar-Ge merkezi olma hedefi ile yola çıkılan İTTM, Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kurulacak.

Çiftçiyle tarımsal Ar-Ge yapacak girişimciyi bir araya getirecek İTTM'de laboratuvar ve saha çalışmaları yapılacak.

Girişimcilere vergi avantajlarının sağlanacağı merkez, tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için bir köprü görevi görecek şekilde planlandı. Arayüz olarak kuralları belirleyecek merkez, paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturacak, tarım teknolojileri Ar-Ge üssü niteliğinde bağımsız bir yapı olacak.

"DÜNYAYA AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ İHRAÇ EDİLMESİNE İMKAN SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Projenin öncülüğünü yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, AA muhabirine, iklim krizinin etkileri, azalan su kaynakları, daralan tarım alanları ve tüm bu olumsuzlukları daha da kritik hale getiren hızlı nüfus artışıyla tarımın dünyada en stratejik sektörlerden biri haline geldiğini anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının tarımda yaşanan sorunları ve gıda güvenliği endişelerini beraberinde getirdiğini ifade eden Kestelli, bunların üzerine emtia fiyatlarında ve üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle tarımda yeni arayışlar ve yenilikçi çözümlerin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

İnsanoğlunun sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için üretim ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasının artık tüm ülkelerin temel politika hedefleri arasında yer aldığını belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"İTTM güçlü ve alanında öncü kurumlardan oluşan ortaklık yapısı ile tarım teknolojileri alanında çalışan girişimcilere nitelikli bir araştırma altyapısı sunarken, ürünlerinin ticarileşmeleri için de uygun bir yatırım ortamı oluşturacak. Bu merkez Türk tarımının Silikon Vadisi olacak. Yeni nesil teknolojilerin tarımsal üretime katılmasını sağlayacak. Üretimde verimliliği artırırken, su tüketiminde ve emek gücünde tasarrufu getirecek. İTTM'nin faaliyete geçmesiyle hükümetimizin de büyük önem verdiği tarımda dijital dönüşüm sürecinin hızlanacağına inanıyoruz."

İTTM ekosisteminde tarım sektöründeki sorunlara bilişim temelli çözümler üretilmesini hedeflediklerini dile getiren Kestelli, bu çözümlerin tarımsal üretimde verimliliğin artmasına, maliyetlerin düşürülmesine ve kaynakların etkin kullanılmasına imkan sağlayacağını, Avrupa Birliği tarafından açıklanan Yeşil Mutabakatın tarımla ilgili koşullarına uymaya, diğer taraftan küresel tarım piyasalarında rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Merkezde geliştirilen teknolojileri sadece üreticilerin kullanmayacağını anlatan Kestelli, "Aynı zamanda güçlü bir altyapıya sahip tarım makineleri sektörümüz ile de yakın iş birliği içerisinde olacağız. Bu sayede İTTM'de geliştirilecek yeni teknolojilerin tarım makineleri sektörü için de yeni bir büyüme trendi yaratacağını düşünüyoruz. Böylece İTTM ile başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyaya akıllı tarım teknolojileri ihraç edilmesine ve ülkemizin önemli bir döviz kazancı elde etmesine de imkan sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"İLK TARIM TEMALI AR-GE MERKEZİ, TEKNOPARKI OLACAK"

Proje Koordinatörü ve İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü de merkezin, 1800 metrekare kapalı alanda girişimcilere hizmet vereceğini, ofis, laboratuvar ve teknik alanları içereceğini vurguladı.

Merkezin aynı zamanda çiftçi, girişimci, kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, finansman kuruluşları gibi paydaşları buluşturan bir ekosistem oluşturacağını dile getiren Güdücü, şu bilgileri verdi:

"Özellikle akıllı tarım, hassas tarım gibi ekipmanları ithal etmek durumunda kalıyoruz. Bunların Türkiye'de yapılması, hem ithal ikamesi anlamında bizim için önemli hem de daha sonra burada yaratılan teknolojilerin yurt dışına satışı ve gelir elde edilmesi açısından önemli. Türkiye önemli bir tarım ülkesi. Bu ciddi üretimini tarım teknoloji üretimiyle de destekleyebilir. Tarım teknolojileri ve tarım bizim öncelikli alanımız. Savunma sanayi teknolojilerinde Türkiye'nin gösterdiği yerli ve millileşmeyi bu merkezde tarım teknolojilerinde de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Güdücü, girişimcilerin 2023 yılının ilk çeyreğinde kabul edileceğini, ilk etapta 35 firmanın yer alacağı merkezde Ar-Ge çalışmaları için veri analizi, veri toplama ve prototipleme laboratuvarlarının kurulacağını aktararak, "Burası Türkiye'de ilk tarım temalı AR-GE merkezi, teknoparkı olacak." dedi.