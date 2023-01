Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta vitrine çıktı

İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan (İSTKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın desteğiyle CES 2023'te Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Pavyonu kuruldu.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak'ta düzenlenen ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2023'te kurulan yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul pavyonunda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı ürünü bulunan 53 Türk teknoloji girişimi yer aldı.

İstanbul Pavyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında; elektrikli ve otonom hava taksi girişiminden görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazına; disleksi, otizm, zihinsel yetersizliği veya alzheimer olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran telefon yazılımından şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan akıllı tarım teknolojilerine ve kargo göndermek isteyenlerle seyahat ederek ek gelir etmek isteyen kullanıcıları bir araya getiren mobil platforma kadar inovatif girişimler bulunuyor.

Türk startuplar fuarda, 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini, sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı bulacak. İstanbul Pavyonu'nda sergilenen Türk teknoloji girişimlerinin tanıtımı için https://ces2023.istka.org.tr/ isimli web sitesi de oluşturuldu.

Türk Hava Yolları'nın Türk teknoloji girişimcilerine sponsorluk anlaşması kapsamında indirimli bilet temin ettiği organizasyona, bu yıl 174 ülkeden teknoloji şirketi katılıyor.

Fuarda; yapay zeka, robotik ve droneler, dijital sağlık, uzay teknolojisi, oyun ve spor , akıllı şehirler, araç teknolojisi, ev eğlencesi, kripto para birimi-NFT'ler ve daha birçok endüstriyi temsil eden 41 farklı teknoloji kategorisinden girişimler sergileniyor.

CES 2023'te sergilenen yeni nesil teknoloji ürünlerinin tamamı ilk kez bu organizasyonda tanıtılıyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune Global 500 şirketinden 323'ü de fuarda yer alıyor.

CES 2023'TE YER ALAN TÜRK STARTUPLAR

CES 2023'te yer alan Türk sturtup'lar arasında şu girişimler bulunuyor:

"Afara, HMS-Auto Train Brain, Kidolog, Byqee Teknoloji, Pivony, ICYWAVE, Ottobo, Car4Future, Stroma, Unitinia, Advoard Robotics, Rise, Novus Technologies Inc, Lugath, Albert Health, Adlema, Gen Drones, Saha Robotik, Co Print, Vahaa, GrakGrak Cargo, Spero 3D, Retinow, MYTH AI, Bugiworks Technology-HERGELE, CatchPad, Amazoi Tech, Arvia, Köstebek, OCALIS, Degz Robotics, THECLICO, Mantiscope, MOVE ON, MOBIQU Smart Boxes, ABRAKADABRA, COWEALTHY, EVODICE, AirCar, ONARFA, GNS Elektromekanik, Innovathink, Beebird, Worknight Studios, CY Sistem OcuSim, GlaucoT, Hype Wearables, Interrupt Biomedical & Engineering, Cerebrum, Huss Engineering-Rownd, Macellan, NaraXR ve Octopus."