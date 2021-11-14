Türk tekstil dünyası Gaziantep’te buluştu

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde Gaziantep
'te organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", Zeugma Mozaik Müzesi
'nde gerçekleştirilen bir defile ile final yaptı. Dereceye kalan 10 finalistin geliştirdiği kumaşlar ünlü tasarımcı Dilek Hanif tarafından 40 parçalık bir kreasyona dönüştü. Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle
yaptığı konuşmada, "Biz milyonlarca ton üretip milyonlarca ton ihraç etmek değil, bizi değerli kılacak değerler ihraç etmek istiyoruz. Onun için bu yarışmaların içindeyiz ve gençlerimizin hiçbir talebini karşılıksız bırakmıyoruz" dedi. Daha inovatif ve çevreci ürünlerle dünyaya açılmak istediklerini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Proje ile katma değerli ürünler üreterek bu kumaşlarla hazır ve dış giyim ile ilgili marka ürünler yaratıp dünyaya satmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay
ise, "Katma değeri yüksek ürün ihracatını tasarımcımızla, inovasyonla, yaratıcılıkla, marka değeri yüksek çalışmalarımızla yapabiliriz. İşte bu yarışmalar bu açıdan çok önemli. Bu sene ihracatçı birliklerimiz 15 tane tasarım yarışması düzenledi. Biz de bu yarışmaların hepsini Ticaret Bakanlığı olarak destekliyoruz. Bugüne kadar 228 yarışmadan dereceye giren tasarımcımızı yurt dışına eğitime gönderdik" şeklinde konuştu.
İHRACATTA İKİNCİ BÜYÜK ŞEHİR
PROGRAMDA yaptığı konuşmada Türkiye'nin 10 aylık ihracatında tekstilin payının yüzde 15'leri geçtiğini ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz bizim göz bebeğimiz" dedi. Gaziantep'in İstanbul
'dan sonra tekstil alanında ikinci büyük ihracatçı şehir olduğunu dile getiren GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, sahip oldukları büyük potansiyeli açığa çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.