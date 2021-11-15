Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından Türk Telekom ve AKM arasında iş birliği protokolü imzalandı. Böylelikle Türk Telekom, AKM'nin Wi-Fi, 4.5G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Protokol kapsamında Türk Telekom, AKM'nin büyük opera salonuna da ismini verecek.

Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

"TÜRK TELEKOM, 2040 KİŞİ KAPASİTELİ OPERA BİNASININ İSİM SPONSORU OLDU"

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımız ile Türk Telekom arasında yeni bir iş birliği adımını atmak üzere bir aradayız. İmza törenini gerçekleştirmekte olduğumuz "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Bağış ve Destek Sözleşmesi" ile Türk Telekom, 2040 kişi kapasiteli opera binamızın isim sponsoru olmaktadır. Bu noktadan itibaren, AKM'nin simgesi olan bu sanat mekânı Türk Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacaktır. Bakanlık olarak teknolojiyi son derece önemsiyor, görev ve sorumluluklarımız dahilinde sunduğumuz ve ürettiğimiz bütün hizmetlerde en son teknolojik altyapı ve uygulamaları kullanmaya özen gösteriyoruz. Bugün müzelerimizden kütüphanelerimize, ören yerlerimizden kültür merkezlerimize ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklere kadar bu gerçeği her yerde birinci elden görebilirsiniz" diye konuştu.

BAKAN ERSOY, "AKM TEKNOLOJİ FARKINDALIĞININ ÖZEL BİR ÖRENEĞİ"

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Teşhir-tanzim uygulamaları, bilgilendirme amaçlı uygulamalar, ziyaretçilerin düşünce ve önerilerini iletmek için kullanabileceği dijital ara yüzler, sanal müzelerimiz, ses, ışık ve sahne teknolojileri, güvenlik uygulamaları, mobil uygulamalar, reklam, tanıtım ve bilgi içerikli dijital platformlar gibi Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir. Yine Bakanlığımız bünyesine baktığımızda da Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün Hitit Kültür ve Turizm Sistemi, Meslek Birlikleri Bilgi Sistemi gibi son derece kapsamlı projeleri yürüttüğünü görürsünüz. Şu an içinde bulunduğumuz yeni AKM de aslında bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir. Yeşil çatı sisteminin kullanıldığı ve gün ışığından azami ölçüde faydalanacak şekilde tasarlanan AKM trafolar, jenaratörler ve UPS sistemleri ile de kesintisiz bir enerji akışına sahiptir." dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 475 ADET KAMERA İLE KESİNTİSİZ OLARAK İZLENMEKTEDİR"

Bakan Ersoy, "Aynı zamanda enerji izleme yazılımları sayesinde enerji tüketim değerleri anlık olarak kontrol edilerek enerji verimliliği en üst düzeyde tutulmaktadır. AKM'de kullanılan tüm aydınlatma sistemleri KNX entegrasyonu ile kontrol edilebilmekte ve izlenebilmektedir. Yerleşkelerin her yerinde iklimlendirme sistemleri mekanik otomasyon sistemleri ile kontrol edilmektedir. Bu muazzam kültür-sanat kompleksi yüksek teknolojili 475 adet kamera ile kesintisiz olarak izlenmektedir. AKM bina içi kapılar kartlı geçiş sistemleri ile kontrol edilmekte; kişiye özel kartlar ve yetkiler ile tüm AKM'de kontrollü geçişler sağlanmaktadır. Acil anons ve seslendirme sistemleri sayesinde de bina geneli güvenlik ve uyarı sistemleri 7/24 aktif olarak çalışmaktadır. Yine AKM, 4061 adet yangın algılama ve kontrol sistemi ile koruma altına alınmıştır. Olası bir yangın durumunda yayılma hızına göre farklı senaryolarda tüm bina sistemleri entegrasyonu harekete geçecektir. Opera ve tiyatro salonları aydınlatma sistemleri seyircilerin rahatlıkları düşünülerek dizayn edilmiştir. Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden sistemler uzaktan kontrol edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.