Türk Telekom ilk çeyrekte 10 milyara dayandı

Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde, konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24.8'lik artışla 9.5 milyar TL'ye yükseltti. Şirket aynı dönemde 561 milyon TL net kâr elde ederken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yıllık bazda yüzde 8.2 büyüyerek 4.1 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğindeki şirketin elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçları düzenlenen toplantıda paylaşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Beklentilerimizi karşılayan sonuçlarla 2022'ye iyi bir başlangıç yaptık. Faaliyet performansı, net kâr, hızla adapte ettiğimiz tedbirlerimiz ve gelir, maliyet ve kur riski yönetimine ilişkin doğru zamanlı aksiyonlarımız sayesinde, ilk çeyrek bütçemize kıyasla daha güçlü oldu" dedi. 2022'nin ilk çeyreğinde 1.5 milyar TL'lik yatırıma imza attıkları bilgisini veren Önal, "Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilerde öncü olmak ve teknoloji alanında katma değeri yüksek girişimleri desteklemek için ekosistemimizi güçlendirmeye kararlıyız" diye konuştu.Türk Telekom'un toplam abone sayısı 52.2 milyona ulaştı. Sabit genişbant abone sayısını 14.5 milyona çıkaran Türk Telekom'un fiber abone sayısı ise 10.3 milyonu aştı. Şirketin sabit genişbant tabanındaki fiber abonelerin payı ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 53.8'den 71.2'ye yükseldi. 2022'nin ilk çeyreğinde fiber ağ uzunluğunu 372 bin kilometreye yükselten Türk Telekom'un fiber hane kapsaması da 30.6 milyona ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı olduğunu hatırlatan Önal, "Önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonel ve finansal performansını destekleyen çalışmalara imza atacağız. Küresel standartlarda sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayarak yatırım profilimizi geliştirecek ve fırsatlara odaklanmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Önal, genel kurulda 28 Nisan'dan itibaren hisse sahiplerine 4,95 milyar TL nakit temettü ödenmesine karar verildiğini söyledi.ÜMIT Önal, Türkiye'nin fiber güç merkezi olarak, her kesimin teknolojiye erişimini sağlamak için 81 ili kapsayan fiber ağları daha da yaygınlaştırarak Türkiye'yi en ileri seviyede fiberleştirmeye kararlı olduklarına işaret etti. Fiber ağlarını 2019 sonundan bu yana yüzde 22,3 büyüterek ilk çeyreğin sonunda 372 bin kilometreye çıkardıklarını bildiren Önal, "2021 sonunda 30,2 milyon olan hane kapsama adedini 30,6 milyona yükselttik" diye konuştu.ÖNAL, yılın birinci çeyreğinde hem faturasız hem de faturalı segmentin toplam 334 bin net abone kazanımı ile beklentilerinin üzerinde bir performans kaydettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Abone artışı ağırlıklı olarak 300 bin faturalı yeni abone kaynaklı olurken faturasız abone kazanımı da 35 bin olarak gerçekleşti. Mobil tabanımızda faturalı abone oranı yüzde 65.3 ile en yüksek seviyesine ulaştı.Prime abone tabanımız yıllık yüzde 48.7 büyüme ile 52 milyon aboneye ulaştı." İlk çeyrekte beklentilerini karşılayan sonuçlara ulaştıklarını dile getireren CEO Önal, "Hem faaliyet performansı hem de net kar, hızla adapte ettiğimiz tedbirlerimiz ve gelir, maliyet ve kur riski yönetimine ilişkin doğru zamanlı aksiyonlarımız sayesinde, ilk çeyrek bütçemize kıyasla daha güçlü oldu. Kuvvetli yönlerimiz, bilgi birikimimiz ve etkili insan kaynağımızla, krizlerde ortaya çıkan fırsatlara odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.AVANTAJI yaptıklarının altını çizen CEO Ümit Önal, salgınla birlikte dijitalleşme, hız ve veri ihtiyacının kalıcı şekilde değişmesinin müşterilerine en iyi fiyat ve upsell (paket yükseltme) bileşimini sunma fırsatı verdiğini aktardı.