Türk Telekom sanatı dijitalleştirdi

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) dijital dönüşüm ve teknoloji deneyimini kültür sanat alanına da taşıdı. AKM'nin 'kalbi' Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen gala gecesi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahnelediği Türk Telekom Özel Performansı katılımcıların beğenisine sunuldu. Galanın açılışında konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu önemli yapıdaki teknoloji desteğimizin yanında özellikle görme ve işitme engellilerin hayatı kolaylaştıracak uygulamalarımızı entegre ettiğimiz AKM'nin, her yaştan ve her kesimden insanın keyif alacağı bir merkez olması için çalışıyoruz" dedi.Türkiye'de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken, 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından Türk Telekom Opera Salonu'nun ikonik mimarisinde gerçekleştirilen senfoniye eşlik eden dijital şov, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. Sahne sanatları ile dijital dünyayı bir araya getiren gösteri; orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikâyelerinden esinlenerek hazırlandı.TÜRK Telekom'un görme ve işitme engelliler için hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan uygulaması 'Sesli Adımlar', yakın bir zamanda AKM'de de kullanılmaya başlanacak. Böylece görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM'nin kapalı ve açık alanlarını, mobil telefonlarına yükledikleri özel uygulama eşliğinde ziyaret edebilecek.