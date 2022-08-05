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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Türk Telekom ve Korea’dan işbirliği

Türk Telekom ve Korea’dan işbirliği
TÜRK Telekom ve Korea Telecom, mart ayında ön anlaşmaya vardıkları stratejik ortaklığı somutlaştırmak üzere adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda, 5G ve start-up konularında işbirliği projelerinin yanı sıra medya ve içerik alışverişini değerlendirmeyi öngören geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı. Türk Telekom, Korea Telecom ile birlikte 5G alanında Ar-Ge çalışmaları yapacak ve bu çalışmaların ticarileşme sürecini birlikte yürütecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up'lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz" dedi.
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Türk Telekom ve Korea’dan işbirliği
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