Türk Telekom ve Korea’dan işbirliği

TÜRK Telekom ve Korea Telecom, mart ayında ön anlaşmaya vardıkları stratejik ortaklığı somutlaştırmak üzere adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda, 5G ve start-up konularında işbirliği projelerinin yanı sıra medya ve içerik alışverişini değerlendirmeyi öngören geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı. Türk Telekom, Korea Telecom ile birlikte 5G alanında Ar-Ge çalışmaları yapacak ve bu çalışmaların ticarileşme sürecini birlikte yürütecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up'lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz" dedi.