Türk Telekom’dan 5G’ye lig atlatan imza

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş ortaklıklarına devam eden Türk Telekom
, son olarak İsveç
'te 5G'de çığır açacak bir işbirliğine imza attı. İşbirliğine konu olan Türk Telekom ve Net Insight
'ın 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiği yeni patentli teknoloji, 5G alanında çığır açmaya hazırlanıyor. Yazılımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve 18 ila 24 ay içerisinde Net Insight tesislerinde ürünleştirilecek bu teknoloji, Türkiye'de 2023'te 5G'ye geçişle birlikte kullanılmaya başlanacak. Mobil operatörler, 5G'nin ihtiyaç duyduğu, yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek ve servis sürekliliğini artıracak. Stockholm
'de düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal
, "Bugün bizim için büyük bir gün. 5G yolculuğumuzda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız. Global ölçekteki işbirliklerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri dünyanın kullanımına sunuyoruz. Bu hamlemiz 5G ile sınırlı kalmayacak" dedi. Net Insight CEO'su Crister Fritzson
ise, "Birlikte 5G ağları ve zaman senkronizasyonu alanında güçlü ve benzersiz bir yetkinliğe ve deneyime sahibiz. 5G'de çığır açacak bu yeni çözümümüz için küresel ölçekte büyük ve önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz" diye konuştu.
İHRAÇ EDİLECEK
Patentli teknoloji, Türk Telekom ve Net Insight ortaklığı ile ürünleştirilerek, Türkiye dahil tüm dünyaya pazarlanacak. Önal, "Pazara son derece başarılı bir ürün çıkarma noktasına geldik. Özgün bir teknolojiye sahibiz. Bu işbirliğinin Türk Telekom için anlamı büyük. 2023'te nihai ürünümüzü bu teknolojiye geçen ülkelere ihraç edeceğiz" diye konuştu. Bu iş birliği sayesinde, Türk Telekom ve Net Insight, 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirilen patentli teknolojiye dayanan ortak ürün ve çözümler geliştirecek. Senkronizasyon süresini bin 500 nanosaniyeden 150 ila 50 nanosaniyeye kadar indiren yeni teknolojiyle yayın kuruluşları futbol maç yayınlarını gecikme yaşamadan seyirciye ulaştırabilecek, Ankara
'daki bir doktor, Londra
'daki bir hastayı binlerce kilometre uzaktan eş zamanlı olarak ameliyat edebilecek. Mobil operatörler, 5G yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek" dedi.
1 MİLYAR DOLARLIK PAZAR SERVİS KAYIPLARI ÖNLENECEK
SENKRONIZASYON çözümü, haberleşme sektöründe 5G ve ötesi teknolojilerle bu ürüne ihtiyaç duyan diğer sektörler için, GPS bağımlılığı olmadan, mevcut şebeke ekipmanlarının da değiştirilmesine gerek kalmadan, zaman ve frekans senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletiminde benzersiz bir yöntem sunuyor. Bu teknoloji sayesinde 5G'ye geçen operatörlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıpları önlenecek. Türk Telekom, bu teknolojiyi kullanan ilk operatör olmanın yanı sıra, ürünün geliştirilmesi aşamasında test ortamını da sağlayacak. Net Insight ise ürünün global pazarda satışını, finans ve enerji gibi senkronizasyona ihtiyaç duyan tüm sektörlere adaptasyonunu ve satış sonrası destek faaliyetlerini yürütecek.