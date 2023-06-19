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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Türk Telekom’dan 81 ilde ücretsiz internet

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla 81 ilde, binlerce lokasyonda kullanıcılara, bugüne özel ücretsiz WiFi sağlayacak. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, marka olarak Türkiye'yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojiler için çalıştıklarını belirtti. Dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere çok sayıda noktada kullanıcılarına WiFi internet deneyimi yaşattıklarını ifade eden Özden, şunları kaydetti: "Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştüren yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmeti ile buluşturuyoruz."
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Türk Telekom’dan 81 ilde ücretsiz internet
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