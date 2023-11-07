Türk Telekom’dan 9 ayda 12.6 milyar TL yatırım

Türk Telekom, 2023'ün ilk 9 ayında güçlü büyüme ivmesini yukarı taşıdı. Şirketin 9 aylık geliri geçen yıla oranla yüzde 69.6 artışla 55.6 milyar TL oldu. 52.9 milyona yükselen abonesiyle 2023'ün 9 aylık döneminde toplam 4.5 milyar TL'lik net kâra imza atan Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 18.8 milyar TL oldu. Türk Telekom, bu yılın 9 ayında 12.6 milyar liralık yatırım yaptı.Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, ortaya koydukları teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerini gerçekleştirmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "Yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK'ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz. Fibere yaptığımız yatırımlarla, Türkiye'nin fiber gücü olmaya devam ediyoruz. Türk Telekom'un altyapısı Türkiye'nin altyapısıdır. 2005 yılından bu yana Türkiye'nin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımların 20 milyar dolara ulaşması, ülkemiz için verdiğimiz hizmetlerin en önemli göstergesidir" dedi. 5G'ye yerli ve milli unsurlarla geçerek, Türkiye'yi bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olması için tüm katkıyı ortaya koyduklarını belirten Önal, "5G konusundaki çalışmalarımızla, gerçekleştirdiğimiz ilklerle, dünyada ve Türkiye'de 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif rol üstlendik. Fiber ağımızı sürekli olarak artırıyoruz. Üçüncü çeyrek itibarıyla sabit genişbant abone sayısı 15.1 milyona yükseldi. Fiber abone sayısı çeyreklik bazda 355 bin net kazanımla 12.6 milyon oldu. 427 bin kilometreye yükselen fiber ağımız, Eylül 2023 itibarıyla 31.9 milyon haneyi kapsıyor" diye konuştu. Türk Telekom Ventures ve PİLOT ile yerli girişimlere rehberlik ettiklerini belirten Önal, "PİLOT girişimlerimizin aldıkları toplam yatırım tutarı 20 milyon doları aştı" açıklamasını yaptı.YUKARI yönlü performanslarının devam ettiği süreçte, gündem maddeleri arasında imtiyaz konusunun da olduğunu bildiren Önal, şunları kaydetti: "2023 yılı başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ya başvuruda bulunduk. Sonrasında BTK bizlerden bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde bir çerçeve dokümanı hazırlamamızı istedi. Bu doğrultuda konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerimizi bir araya topladığımız çerçeve dokümanı düzenleyici kuruma sunduk. Başvurumuzun ardından düzenleyici kurum ile görüşmelerimiz sürüyor. 2024 yılında bu öncelikli konu üzerinde somut ilerlemeler görmeyi bekliyoruz."