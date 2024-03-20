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Giriş Tarihi: 20.3.2024

Türk Telekom’dan çevreci çözüm

Türk Telekom’dan çevreci çözüm
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevreci teknolojilerle faaliyetlerini destekleyen Türk Telekom, veri merkezlerinde çevreci yerli teknoloji çözümlerini hayata geçiriyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, veri merkezlerinde Sıvı Soğutma çözümlerini hayata geçirerek çevreyi en az etkileyen teknolojilerin geliştirilmesinde öncü adımlar atıyor. Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Taşkın, "Test sürecinden elde edilen verimli sonuçlarla daldırma sıvı soğutma teknolojilerine bir pilot proje dahilinde yatırım gerçekleştiriyoruz. Pilot projede veri merkezlerinde yerli çözümlerin desteklenmesi amacıyla, Netaş ile yapılan işbirliği kapsamında yerli sunucuları hayata geçiriyoruz" dedi.
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Türk Telekom’dan çevreci çözüm
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