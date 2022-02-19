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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Türk Telekom’dan Earnado’ya yatırım

Türk Telekom’dan Earnado’ya yatırım
Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile algoritmaya dayalı dijital pazarlama kararları veren, profesyonellere, girişimlere ve KOBİ'lere çevrim içi karar destek çözümü sunan Earnado'ya yatırım yaptı. Böylece TT Ventures'ın yatırım yaptığı girişimlerin sayısı 10'a yükseldi. Earnado, şu anda 10 farklı ülkede 200'e yakın müşteriye hizmet veriyor. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, TT Ventures olarak, yerli teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmayı tercih ettiklerini ifade etti.
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Türk Telekom’dan Earnado’ya yatırım
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