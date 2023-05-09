Türk Telekom’dan ilk çeyrekte 3.3 milyar TL’lik yatırım

Türk Telekom, 2023 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 61 artarak 15.3 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK'ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yüzde 31.3 FAVÖK marjı ile 4.8 milyar TL olan Türk Telekom'un ilk çeyrekteki net kârı ise 645 milyon TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 52.5 milyon olan Türk Telekom'un, mobil abone sayısının 25.6 milyon, sabit genişbant abone sayısının 14,8 milyon olduğu ve fiber hane kapsamasının ise 2023'ün ilk çeyreği sonunda 31.6 milyon haneyi bulduğu belirtildi. Söz konusu dönemde 3.3 milyar TL yatırım gerçekleştiren şirket, aynı dönemde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 61'lik artışla 15.3 milyar TL'ye yükseltti.Türk Telekom, yıl sonu beklentilerini, konsolide gelirlerinde yıllık artış yaklaşık yüzde 52-55 aralığı, FAVÖK'ü yaklaşık 23-25 milyar TL aralığı, yatırım harcamalarını ise yaklaşık 17-19 milyar TL aralığı olarak korudu. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Altyapıdaki fiber yatırımlarımız sayesinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda dijitalleşme noktasında bir adım daha ileriye taşıdık" dedi.