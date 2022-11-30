Türk Telekom’dan siber güvenlikte yerliliğe destek

TÜRK TELEKOM, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği 'Siber Güvenlik Haftası'nda, siber güvenlik ürünleriyle yer alacak. Türk Telekom'un 'Uluslararası Siber Savaş ve Güvelik Konferansı ve Milli Siber Güvenlik Fuarı' ana sponsoru olduğu hafta kapsamında siber güvenlikle ilgili birçok konu masaya yatırılacak.'Siber Güvenlik Haftası' öncesi açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şöyle konuştu: "Siber güvenlik günümüzde artık ulusal güvenlik stratejilerinde de ele alınan çok önemli bir kavram haline geldi. Özellikle ülkeler kritik altyapılarına karşı siber saldırıları önlemek, siber saldırılara karşı ulusal güvenlik açıklarını azaltmak, siber saldırılardan gelecek zararı ve toparlanma süresini en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Türk Telekom olarak yeni ürün ve hizmetlerimizle 360 derece güvenlik hizmetleri sunarak ülkemizin verisini koruyoruz."Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'nde küresel standartlarda sertifikalara sahip uzman bir kadro ile 7/24 hizmet sağlandığını belirten Yusuf Kıraç, şu değerlendirmeyi yaptı: "Finans, telekomünikasyon, kamu ve e-ticaret müşterilerimiz başta olmak üzere ülkemizin veri güvenliğini korurken, yerlileştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 'Siber Vatan' oluşturma vizyonu kapsamında öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Türkiye'nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olması yolundaki hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."