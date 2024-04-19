Türk tersanesinden Nijerya’ya karakol gemisi

Türkiye'nin en büyük tersanelerinden biri olan Dearsan Gemi İnşaat Sanayi, Nijerya Donanması için ürettiği açık deniz karakol gemisinin ikincisini denize indirdi. Tuzla'da bulunan Dearsan Tersanesi'ndeki denize iniş törenine, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Remi Tinubu, Nijerya Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bello Matawalle, Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Emmanuel Ogalla, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş. yetkilileri katıldı. Remi Tinubu, Dearsan'ın yüksek kaliteli gemi inşa kapasitesine değinerek, Türkiye ve Nijerya arasındaki ilişkilerin güçlendiğini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Dearsan'ın inşa ettiği gemilerin Nijerya'nın donanmasını güçlendireceğini belirterek, "Savunma sanayi işbirliklerini her alanda ikili ilişkileri zenginleştirecek bir kaldıraç olarak görüyoruz" dedi. Şuay Alpay ise bu projelerin ikili askeri ilişkilere artan katkılarının olacağına inandıklarını vurguladı. OPV 76 gemisinin uzunluğu 76.8 metre. 43 personel barındıracak olan çelik gövdeli gemi 1.100 ton ağırlığında.