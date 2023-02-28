Türk Ticaret Bankası satışa çıkıyor

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'de özel sermayenin kurduğu ilk banka olarak bilinen Türk Ticaret Bankası'ndaki yüzde 98.49 oranındaki hissesini satışa çıkardı. BDDK tarafından 4 Kasım 2021'de faaliyet izni verilen Türk Ticaret Bankası'nın satışa sunulan hisselerinin tamamı için muhammen beden 380 milyon TL olarak belirlendi. İhale 21 Mart saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Banka 1997'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmişti. 1998'de Korkmaz Yiğit'e satılmış, ancak ihale kısa süre sonra iptal edilmişti. Bankanın1 Temmuz 2001'de bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırılmıştı.