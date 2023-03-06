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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Türk tüketiciler teknolojiye meraklı

Türk tüketiciler teknolojiye meraklı
Global elektrikli otomobil pazarının iddialı markalarından Nissan, Türkiye stratejisini belirledi. 2022'de araçların yüzde 100 elektrikli çalışmasını sağlayan e-POWER teknolojisini tanıtan Nissan, Türkiye'de geçiş süreci tamamlanıp, alt yapının oturmasından sonra tam elektrikli araç pazarına odaklanacak.
Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, e-POWER teknolojisinin Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü söyledi. Charbel Abi Ghanem, "Bayi ağımızdan aldığımız geri bildirim şu şekilde; bu aracın direksiyonuna kim geçerse geçsin teknolojiyi beğeniyor. Özellikle Mercedes-Benz veya BMW gibi markaların kullanıcılarından X-Trail e-POWER'a geçiş var" dedi.



Türkiye'de e-POWER teknolojisine olan ilgiyi değerlendiren Charbel Abi Ghanem, şöyle devam etti: "Öncelikle Türkiye'deki müşterileri bir yerde takdir etmek lazım. Daha önce başka ülkelerde de çalıştım, ama Türkiye'deki kadar çok hızlı reaksiyon gösteren ve bu kadar meraklı bir müşteri kitlesi görmedim. Türkiye'de tüketiciler, e-POWER ile ilgili inanılmaz istekli, heyecanlı. Çünkü Türkler yeniliklere daha istekliler. Yenilik istiyorlar, muhafazakâr davranmıyorlar. Müşterilerimizin e-POWER sayfasına gelip sitemizde harcadıkları vakit, herhangi bir Avrupa web sitesinde gördüğümüzün çok üstünde. O yüzden Türkiye'de elektrikli otomobile olan ilgi, Avrupa'dakinden daha yüksek olabilir."

TOGG DOPİNG ETKİSİ YAPAR
Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının gelişimini ve yeni giren markaları değerlendiren Charbel Abi Ghanem, "Türkiye'de satışa sunulan her marka pazarın büyümesine, alt yapının gelişmesine katkı sağlar. Ama Türkiye'de bu pazarı en çok hangi marka hızlandırır diye düşünürsek, ben bunun Togg olacağını düşünüyorum" dedi.

DEPREM İÇİN YENİ KAMPANYA
Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay'a 20 bin TL bağış yapacak müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşecek.

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Türk tüketiciler teknolojiye meraklı
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