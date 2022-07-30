"Türk turizmciler dünyadaki en iyi hizmeti veriyor"

Türk turizminin gün geçtikçe hedeflenen noktaya ulaştığını belirten turizm yatırımcıları, pandeminin ardından bu yıl, Almanya ve İngiltere pazarında ciddi talep artışı yaşandığını, bunun da Türk turizmcilerinin dünyanın en iyi hizmeti vermesinden kaynaklandığını söylüyor.



30 odayla başladığı turizm yolculuğunda bugün 7 otelinde 2 bin odaya ulaşan ve 30. yılını kutlayan turizmci Hasan Ali Ceylan, Türk turizmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk turizmciler olarak bizler dünyadaki belki en iyi hizmeti veriyoruz ve ilerleyen yıllarda sektörümüzün, dünya turizmine önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Türkiye olarak dünyadaki en iyi her şey dahil hizmeti veriyoruz. Bu biliniyor, tabi ki sürdürülebilir olması esas. Tüm çalışmaların, çevreye duyarlılık ile desteklenmesi lazım. Bunlarla birlikte Türk turizminin daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



ALMANYA VE İNGİLTERE PAZARINDA CİDDİ TALEP ARTIŞI YAŞIYORUZ

Antalya Bölgesindeki otellerinde Avrupa pazarında ciddi bir yükseliş gösterdiğine dikkat çeken Ceylan "Biz normal giden sezonlarda 1 yıl içerisinde 100 binin üzerinde misafir ağırlıyoruz. Bu yıl 165 bin misafirle, 1 milyonun üzerinde geceleme yapacağımızı öngörüyoruz. Özellikle İngiltere'den Antalya'ya talep artışı var. Alman pazarından tekrar Türkiye'ye geri dönüşler başladı. Daha önce Türkiye'ye gelmiş ama uzun zamandır gelmeyen misafirlerimizin tekrar geri gelmeye başladıklarını görüyoruz. Bizim destinasyon pazarlamamızın çok büyük önemi var. Bakanlığımıza bağlı Turizm Geliştirme Ajansı da bunun için çalışmalar yapıyor" dedi.

2023 TURİZM SEZONU DAHA DA İYİ OLACAK

Ceylan; "Bu yıl turizm, son birkaç ay önceki beklentilerimizin daha da üzerinde, daha pozitif ilerliyor. Coğrafi ya da sağlık açısından bir problem olmadığı sürece gelecek yıl daha iyi bir turizm sezonu bekliyoruz" dedi.