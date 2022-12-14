Turkcell iklim değişikliğiyle mücadelede notunu artırdı

Turkcell, iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmalarıyla, çevre girişimi Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) notunu, liderlik seviyesine (A-) çıkardı. Turkcell, 2014'ten bu yana yürüttüğü raporlama sürecinde Türkiye'de bilişim teknolojileri ve telekom sektöründe bu zamana kadar en yüksek notla değerlendirilen tek şirket oldu.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Son üç yıldır iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Turkcell olarak liderliğimizi her alanda yaşatmak istiyoruz. Gelecek yıllardaki hedefimiz, notumuzu daha da geliştirmek ve yalnızca sektörümüzle sınırlı kalmayıp bir üst seviyeye çıkarak Türkiye'nin İklim Lideri olmaktır" dedi. Turkcell Grubu'ndaki tüm şirketlerin operasyonlarındaki sera gazı emisyonlarının hesaplandığını belirten Erkan, "İklim değişikliği karşısında, teknolojinin onarıcı gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.