Turkcell’den fiber altyapı seferberliği

Dijital Türkiye için fiber altyapı seferberliği başlatan Turkcell
Afyon, Uşak
, Ordu
ve Sivas'taki evlere ve kurumlara gerçek fiber internet hizmetini götürmek için harekete geçti. Fiber altyapıya son 10 yılda 7.6 milyar lira yatırım yapan Turkcell, yeni fiber illere toplam 270 milyon lira ilave yatırım gerçekleştirecek, 110 bin haneyi ışık hızında gerçek fiber internetle buluşturacak.
İLK KAZMA AFYON'DA VURULDU
Afyon'da başlatılan fiber altyapı çalışmalarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erkan, "Afyon'da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattık. Afyon'la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas'ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz; Turkcell'in eve kadar giden ve 10 Gbps'ye kadar hızları destekleyen gerçek fiber internetini kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize yaptığımız fiber altyapı yatırımı 7.6 milyar liraya ulaştı. 2022 yılında da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz ve bu alanda 1.5 milyar lira ek yatırıma imza atacağız" dedi.
ORTAK ALTYAPIYA ENGEL YOK
Erkan, bir süredir konuşulan operatörlerin ortak bir fiber altyapı kurmasına yönelik çalışmalar hakkında ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ve Ulaştırma Bakanlığımızın da belirttiği şekilde; altyapıların ortak olması konusunda bir irade olduğu ortada. Burada önemli olan nokta 'nasıl' kısmını hayata geçirmek. Regülasyonlar tarafında bakanlık da yoğun bir şekilde çalışıyor. Benim görüşüm, ortak altyapı olsa bile daha fazla beklemeden bu işe başlamak. Elbette ufak tefek engeller var ama bunlar kolay aşılabilir. Herkes bu konuda irade gösteriyor, olmaması için hiçbir engel yok" diye konuştu. Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak altyapıyı ortak bir sepete koyup hizmetleri tek bir altyapı şirketinde toparlamak ve servisleri ayrı şirketlerde yapmak en mantıklısı. İdeal olan bir altyapı şirketinin kurulması ve bizim gibi şirketlerin de servislerde rekabet etmesi. Kurulacak bu şirket dışarıdan çok ortaklı yatırımcısı olan ve dışarıdan yatırımcı çekebilen bir şirket olur. Özel sektörden de bu konuya yatırım yapmak isteyenler olacaktır."
DÖVİZE BAĞIMLILIĞIMIZ DAHA AZ
Son dönemde döviz kuru üzerinden oynanan oyunlara da değinen Erkan, bu durumun yatırım yapmalarına engel olmayacağını ifade ederek, "Fiber altyapıda dövize bağımlılığımız daha az. Turkcell Grubu olarak çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma yaklaşımımız var. Bu noktada enflasyonun altında olmamak kaydıyla bir ücret artışı olacaktır" dedi.