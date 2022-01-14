Turkcell’den hukuk teknolojileri maratonu

TURKCELL, Türkiye
'de bir ilke imza attı. Turkcell Akademi
tarafından tasarlanan eğitim gelişim programı 'Lexathon' sonuçlandı.
Hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencileri geleceğin hukuk teknolojilerini geliştirmek için yarıştı.
2.300 ÖĞRENCİ
Lexathon'a başvuran hukuk ve mühendislik fakültelerinden 2.300'e yakın öğrenci, Turkcell Akademi'nin 2 haftalık eğitim- gelişim yolculuğuna dahil edildi. Öğrencilerin 19 projesi mentor'ların desteğiyle geliştirildi. Maratonun final etabında ilk üçe giren takımlar, toplam 75 bin TL para ödülünün yanı sıra Turkcell'de ve projeye destek veren hukuk bürolarında staj yapmaya hak kazandı.
Üçüncü takım kişi başı 2.500 TL, ikinci takım 5 bin TL, birinci takım ise 7 bin 500 TL ödülün sahibi olurken, maratonda 4'üncü ve 5'inci takım üyelerine ise Turkcell Pasaj
'da kullanabilecekleri kişi başı biner TL'lik hediye çeki verildi.
Finaldeki projeler şunlar:
Novatopia
: Kurumsal hayattaki sözleşme süreçlerini hızlandırabilmek ve hataları en aza indirmek için yapay zeka desteği ile sözleşme taslağı oluşturulmasını sağlayan proje.
Lexpractica
: Hukuk öğrencilerinin edindiği teorik bilgileri bir sanal mahkeme simülasyonunda pratiğe dökmelerini sağlayan proje.
Technogens
:Hükümlülerin tahliye sonrasında suç işleme oranlarını düşürebilmek için hükümlüye özgü iyileştirme programı öneren proje.
Pinakion:
Tahkim şartı yazım hatalarını web tabanlı raporlama sistemiyle hızlı ve etkili şekilde en aza indirmeyi öneren proje.
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