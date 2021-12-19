Turkish Cargo, Togg’u Las Vegas’a taşıyacak

TURKISH Cargo, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'u, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas
kentinde düzenlenecek fuara taşıyacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yeni marka lansmanı ve Togg tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES
fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. Togg'un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo
tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek. Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun. com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo
uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.