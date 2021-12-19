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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Turkish Cargo, Togg’u Las Vegas’a taşıyacak

Turkish Cargo, Togg’u Las Vegas’a taşıyacak
TURKISH Cargo, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'u, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek fuara taşıyacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yeni marka lansmanı ve Togg tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. Togg'un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek. Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun. com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.
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Turkish Cargo, Togg’u Las Vegas’a taşıyacak
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