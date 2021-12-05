Türkiye ABD ile ticarette fazla verdi

TÜRKİYE
-ABD İş konseyi
(TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'ye ihracatın yılın ilk 11 ayında yüzde 45.1 rekor artışla 13.2 milyar dolara ulaştığını, ithalatın ise 11.7 milyar dolar olduğunu belirterek bu ülke ile dış ticarette fazla verildiğini söyledi. Yalçındağ, ABD'ye ihracatın toplam ihracattaki payının ise yüzde 5.6'dan 6.4'e çıktığını söyledi. Yalçındağ, "ABD'ye ihracatımızdaki bu kayda değer artış oldukça heyecan verici. Yeni fırsatların da değerlendirilmesiyle ticaret hacminin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyoruz" dedi.
STRATEJİK ORTAK
2020 yılında 2.3 trilyon dolar tutarında ithalat hacmi olan ve 20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş
tarafından "ticarette stratejik ortak" olarak tanımlandığını hatırlatan Yalçındağ, "İkili ticaretin maksimize edilebilmesi için iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması yönünde destek ve çabalar bizleri son derece memnun ediyor. Bu çabalarımızın sonucunda güzel bir gelişmeye daha şahit olduk. 2020 yılından bu yana dava ve karar süreçleri devam eden, Türkiye'nin ABD'ye en çok ihraç ettiği mücevher, seramik ve halı gibi ürünlere yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi getirilmesini öngören Section 301
tasarısının çözümüne ilişkin geçtiğimiz günlerde somut bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığımız ve Hazine - Maliye Bakanlığımızın ABD Ticaret Temsilciliği
ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda anlaşmazlıkların çözümüne yönelik ortak bir yaklaşım belirlemeleri Türk ve Amerikan
iş çevreleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı" diye konuştu.
TÜRKİYE AVANTAJLI
İKİ
ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan iyileşmenin sadece dış ticaret rakamları ile sınırlı kalmayacağına, aynı zamanda, stratejik alanda da artan bir iş birliğine imkân sağlayacağına inandıklarını kaydeden Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "TAİK olarak, bir yandan ABD ile Çin
arasında yaşanan ticaret savaşlarını, diğer yandan Covid
- 19 salgınının küresel tedarik zinciri üzerindeki yıkıcı etkilerini çok dikkatli gözlemledik. Açıkçası konjonktürün bizi bu noktaya getireceğini biliyorduk. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye ile ABD arasında stratejik alanda da iş birliği potansiyelinin artabileceğini tespit ettik. Özellikle, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ülkemize birbirinden cazip fırsatlar sunacağını defalarca dile getirdik. ABD'nin bu süreçte tedarik zincirini Çin'den kaydırmasıyla birlikte Türkiye de tedarikçi olarak öne çıkan ülkeler arasında yer aldı."