Türkiye, Azerbaycan’ın turizminde ilk sıraya yerleşti

Azerbaycan Turizm Ofisi Başkan Yardımcısı Bahruz Asgarov, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın kongre, toplantı ve etkinlik turizmi için çok iyi bir destinasyon olduğunu söyledi.

Asgarov, "Çünkü hem modern altyapıya sahibiz hem de muazzam etkinlik salonlarımız var. Aynı zamanda da stratejik ve coğrafi konumumuzdan dolayı birçok ülkeden turist alabiliyoruz. Azerbaycan'da hem lüks hem de butik oteller var. Bu da her bütçeye uygun turist ve katılımcı alma imkanımızı biraz daha artırıyor." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında hem kurumlar arasında hem devlet seviyesinde çok iyi ilişkiler olduğunu ifade eden Asgarov, bu durumun iki ülke arasında iş yapma konusunda büyük imkanlar sunduğunu söyledi.

"NAFTALAN'DA PETROL ÜZERİNDEN BİR SAĞLIK TURİZMİ KURDUK"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye sağlık turizmi için birçok insanın geldiğini, aynı zamanda Azerbaycan'da da bu tip hizmetleri sunduklarını anlatan Asgarov, "Bizde daha çok spa ve wellness hizmetleri ilerlemiş durumda. Türkiye'den gelen misafirler için çok iyi ve dünya kalitelisinde hizmetlerimiz var. Naftalan'da petrol üzerinden bir sağlık turizmi kurduk. Yani oranın petrolü çok şifalı ancak oraya Türkiye'den az turist alıyoruz." dedi.

Alternatif sağlık turizminin Azerbaycan'da oldukça kuvvetli olduğunu vurgulayan Asgarov, bu alanda da Türkiye'den daha fazla misafiri Azerbaycan'da ağırlamak istediklerini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında seyahatin çok kolay olduğunu ifade eden Asgarov, "Yani vize yok, pasaporta bile gerek yok. Sadece kimlikle Azerbaycan'a gelmek mümkün ve Azerbaycan'la Türkiye arasında birçok şehir arasında uçuşlar var. Buna göre de biz Türkiye'den daha çok turist bekliyoruz." diye konuştu.

"SON DÖNEMDE TÜRKİYE'DEN YOUTUBER'LAR VE İNFLUECER'LAR DA SIKLIKLA GELMEYE BAŞLADI"

Bahruz Asgarov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, an itibarıyla ülkemize gelen turist sayısında birinci sırada yer alıyor. Bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'den gelen turist sayısı 116 bin 243 oldu. Böylelikle Türkiye, aynı dönemde 115 bin 468 turistin geldiği Rusya'yı geride bıraktı. Halihazırda bu trend de devam ediyor. Türkiye'den daha çok iş turizmi için geliyorlar. Ama son yıllarda kültürel turizmin de arttığını görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'den YouTuber'lar ve influecer'lar da sıklıkla gelmeye başladı."

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm potansiyelinin daha da artabileceğine işaret eden Asgarov, "Aslında Türkiye ile aramızda şöyle bir durum var; herkes Azerbaycan'ın olduğundan haberdar ama Azerbaycan'ın turizm potansiyeli konusunda tam olarak bilgileri yok. Azerbaycan'ı bildiklerini sanıyorlar ama geldikleri an Azerbaycan'ın farklı bir ülke olduğunu, farklı bir kültüre sahip olduğumuzu ve ne kadar benzer olsak da farklı ve özüne mahsus bir kültürümüzün olduğunu, güzel yerlerimizin olduğunu görüyorlar ve seviyorlar." şeklinde konuştu.