Türkiye bizim için stratejik bir pazar

Türkiye ekonomisinin gücüne inanarak varlığını artırma kararı doğrultusunda Garanti Bankası'ndaki çağrı operasyonunda 22.8 milyar TL ile yabancı bir yatırımcının Türkiye'de bir şirket için tek seferde gerçekleştirdiği en büyük alıma imza atan İspanyol bankacılık devi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.Bu çağrı işlemi ile grubun Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünün net bir biçimde ortaya konulduğuna dikkat çeken BBVA, "Türkiye bizim için stratejik pazar. Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeli, ülkenin demografik özellikleri, Avrupa ile ticari bağları ve düşük bankacılık penetrasyonu, Türkiye'nin uzun vadede cazip bir pazar olmasını sağlıyor" açıklamasında bulundu. Garanti Bankası'nın yüzde 49.85'ine sahip olan BBVA, halka açık yüzde 50.15 oranındaki 2.1 milyar adet hisse için 4 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında borsadaki ortaklara çağrıda bulundu.Daha önce 12.2 TL olarak belirlediği çağrı fiyatını 22 Nisan'da 15 liraya yükselten BBVA, çağrı operasyonunun sonucunda 1 milyar 517 milyon adet hisseyi satın aldı. Bu hisseler için 22 milyar 757 milyon lira ödendi. Böylece yabancı bir yatırımcının bir Türk şirketi için tek seferde gerçekleştirdiği en büyük işleme imza atıldı. Çağrı sonucunda BBVA'nın Garanti'deki payı yüzde 85.97'ye çıkarken, bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 50.15'ten 14.03'e geriledi. BBVA'nın 2011'den bu yana Garanti hisseleri için yaptığı toplam ödeme 42.2 milyar liraya ulaştı. BBVA, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumunda bulunuyor. Garanti Bankası'nın da sektördeki pozisyonuna dikkat çeken BBVA, "Garanti BBVA, kanıtlanmış dayanıklılığı ve karmaşık ortamlarda bile sonuç üretme kabiliyetiyle ülkedeki en iyi bankadır" değerlendirmesinde bulundu. Garanti Bankası, 2021'in ilk çeyreğinde 2 milyar 681 milyon lira olan net karını, bu yılın aynı döneminde yüzde 206 artırarak 8.2 milyar liraya çıkardı. Bankanın aktif büyüklüğü 1 yılda yüzde 65 artarak 851 milyar liraya ulaştı. Kredileri 462 milyar TL, mevduatı 578 milyar lira olan bankanın özkaynakları 96.7 milyara çıktı.Halka açıklık oranının çağrı sonucu yüzde 15'in altına inmesi sonucu Garanti Bankası hisselerinin uluslararası endekslerden (MSCI) çıkarılmasını değerlendiren BBVA, "Uluslararası endekslerden çıkarılması, pay alım süreçlerinin otomatik bir sonucudur. Herhangi bir hissenin piyasada işlem gören toplam hacmi azaldığında, uluslararası endeksler bunun doğal bir sonucu olarak endeks portföylerini yeniden düzenler. Sürecin sonunda neticelenecek olası tüm hissedarlık oranlarından memnun kalacağımızı en başta belirtmiştik ve bugün teklifimizden sonra erişilen yüksek hissedarlık oranından memnunuz" açıklamasını yaptı.İNGİLİZ sigorta ve reasürans brokerliği şirketi BMS Group'un Global Üst Yöneticisi (CEO) Nick Cook, Türkiye sigorta pazarının güçlü bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Türkiye pazarına ve ekonomisine güveniyoruz ve burada büyüyeceğiz. İstanbul büyüme merkezimiz olacak" dedi. Cook, "Türkiye'de geçen yılın eylül ayında faaliyete geçtik. Buraya gelmemizin sebebi olarak Türkiye'ye ve Türk ekonomisine olan güvenimizi söyleyebilirim. Türkiye'de büyümemize devam edeceğiz" dedi. BMS Group Uluslararası Başkanı Peregrine Towneley de Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde büyümeye, güven duydukları ve inandıkları Türkiye'den başladıklarının altını çizdi.BBVA'nın çağrısının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Garanti Bankası'nın borsa kotundan çıkarılıp çıkarılmayacağı. Zira bu tip çağrı operasyonlarının ardından bazı şirketlerin borsa kotundan çıkarıldığı biliniyor. Bu konuya açıklık getiren BBVA, "Garanti BBVA'yı Türkiye Borsası'ndan çıkarma gibi bir planımız yok" mesajını verdi. BBVA, halka açıklığı artırma gibi bir planın da gündemde olmadığını bildirdi.