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Giriş Tarihi: 19.3.2024 13:15

Türkiye COST'ta en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) Kuruluşunun yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılan Türkiye, kuruluşa üye 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu.

AA
Türkiye COST’ta en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) üyesi olan ülke araştırmacılarının "COST Aksiyonu" adı verilen uluslararası bilim ve teknoloji platformlarına dahil edilmeleri adına faaliyet gösteriyor.

Sunduğu ağ destekleriyle bilim insanlarının uluslararası proje gruplarına erişimlerine ciddi katkılar sağlayan 41 üyeli COST'un kurucu üyeleri arasında Türkiye de yer alıyor.

Kuruluşun katılım istatistikleri doğrultusunda 2023'te de önemli başarılara imza atan Türkiye, yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılarak COST'taki etkinliğini devam ettirdi. Bu kapsamda Türkiye, 7 bin 96 ile açık ara en fazla çalışma grubu üyesi olan ülke olmayı başardı.

EN BAŞARILI 3. ÜLKE

Türkiye, COST ağ faaliyetlerine 1849 bireysel katılım sağlayarak bu alanda en başarılı 3. ülke oldu. Geçen yıl yaklaşık 2,27 milyon avro ile Türkiye, 41 COST üyesi ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, cinsiyet dağılımının gözetilmesi ve genç araştırmacıların katılımı verilerinde de başarılı bir performans sergiledi.

Genç araştırmacıların COST aksiyonlarına katılımında yüzde 46,8 ile yüksek bir oran elde edilirken kadın araştırmacıların katılımı istatistiğinde ise yüzde 54,4'lük katılım oranı yakalayarak bu alandaki istikrarını sürdürdü.

Türkiye, COST ağlarına etkin katılımıyla, bilim ve teknolojideki öncü ülkelerden biri olma konumunu sürdürmeyi hedefliyor.

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Türkiye COST'ta en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu
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