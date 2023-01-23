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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Türkiye dünyanın tedarik merkezi olacak

Türkiye dünyanın tedarik merkezi olacak
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "CNR Holding ailesi olarak, Cumhuriyetimizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli'ne yönelik de değerlendirmelerde bulunan Erem, "Bu model, Türkiye'nin küresel çapta üretim gerçekleştirerek dünyanın tedarik merkezi olma potansiyelini öne çıkarıyor. Lojistik avantajı, üretim kapasitesi, ihracat ve doğrudan yatırım çekme kabiliyetinden yararlanılarak Türkiye'nin bu yıl ciddi bir atlama yapacağına inanıyorum" diye konuştu. CNR Holding'in 2022 yılında ekonomiye çok büyük katkılar sağladığını anlatan Erem, şunları anlattı: "CNR fuarlarına ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Ukrayna, Fas, Libya, Tunus, Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında olduğu 157 farklı ülkeden nitelikli ziyaretçi geldi. Bu yılki hedefimiz, fuarlarımızda daha fazla yabancı alıcıyı ağırlamak olacak."
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Türkiye dünyanın tedarik merkezi olacak
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