Türkiye dünyanın üretim merkezi oluyor

ALMANYA'NIN önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve tedarik merkezlerinden biri olmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, salgın nedeniyle Çin'de yaşanan sıkıntıların ardından birçok şirketin üretimini Avrupa'ya taşımak istediği belirtilerek konumu nedeniyle Türkiye'de büyük fırsatlar görüldüğü belirtildi. Haberde, uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerini tamamen yeniden düşünmek zorunda oldukları, bunun için yerel ve bölgesel teslimat seçeneklerine daha fazla odaklandıkları ifade edildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye'nin, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlandığı ve bunun için koşulların da iyi olduğu kaydedildi. Haberde Türkiye'nin genç ve iyi eğitimli bir nüfusa sahip olduğu ve altyapının mevcut hükümet döneminde büyük ölçüde genişletildiğine işaret edildi.