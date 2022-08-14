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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Türkiye dünyayı sarsan çip krizine hazırlıklı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye dünyayı sarsan çip krizine hazırlıklı
Pandemi nedeniyle üretimi aksayan, ardından Çin ve Tayvan arasındaki gerilime ABD'nin de müdahil olmasıyla yeniden dünyanın gündemine taşınan 'çip' krizinin Türkiye'yi etkilememesi için önemli adımlar atıldı. Türkiye, yüz akı savunma sanayi ürünlerinde kullanılan çipler TÜBİTAK'ın Gebze'deki yerleşkesinde uzun yıllardır yerli imkânlarla üretiyor. Bu kapsamda Mehmetçiğin en yakın destekçisi savunma ürünlerinin üretiminde çip kaynaklı bir problem yaşanmayacak. Beyaz eşyadan akıllı cihazlara, otomobilden pasaporta birçok kritik üründe kullanılan çiplerin yazılımı güvenlik amacıyla konulan şifreler üstün beşeri kabiliyet gerektiriyor. ABD ve Çin, Tayvan'daki çip üretimi alanında yetişmiş insan kaynağının ülkesine gelmesi için gerilim yaşarken; Türkiye'de bulunan 60 personelin çip alanında eğitim verecek düzeyde kalifiye olduğu öğrenildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da SABAH tarafından gerçekleştirilen "Türkiye İhracat Seferberliği" programında "Ankara'da belli bir yer ayrılmış durumda. Çiple ilgili yatırım konusunda çalışma var" ifadelerini kullandı.
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Türkiye dünyayı sarsan çip krizine hazırlıklı
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