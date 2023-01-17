Türkiye Ekonomi Modeli ile başarı sağlandı! Bütçede 20 yılın en iyi performansı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Modeli'yle 2022'de enflasyon hariç tüm makro göstergelerde başarı sağlandı. Kur Korumalı Mevduat (KKM), emeklilere ve asgari ücretlilere yapılan zamlar, esnafa-çiftçiye verilen destekler, dar gelirlileri enflasyona ezdirmemek için alınan tedbirlere rağmen Türkiye, bütçe performansında da göz kamaştırdı.



4 YIL SONRA FAİZ DIŞI FAZLA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 2022 değerlendirmeleri ve 2023 hedeflerini anlatırken, bütçe sonuçlarını da paylaştı. "2022 yılı bütçe sonuçları yüzümüzü güldürüyor" diyen Nebati, "Toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139.1 milyar lira oldu. Toplam 171.8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Küresel türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı" dedi.