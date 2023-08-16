Türkiye Ekonomi Şurası sonrası Bakanlardan ekonomide büyüme mesajı: Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız

"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE TAŞIYACAĞIZ"

Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda enflasyondan cari açığa, kamuda tasarruf tedbirlerinden yapısal reformlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız."