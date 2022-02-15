Türkiye ekonomisine 730.5 milyar TL destek

HALKBANK
, "Önce Halk Sonra Bankayız" misyonuyla finansal kaynaklarını ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına yönlendirmeye 2021'de de devam etti. Banka, toplam kredilerini yüzde 29.5 artışla 730.5 milyar TL'ye yükselterek, özellikle esnaf-sanatkâr, kadın girişimciler ve KOBİ'lere sağladığı finansman seçenekleriyle Türkiye
ekonomisine desteğini büyüterek sürdürdü.
KREDİLERDE ÜÇÜNCÜ BANKA
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme ortaya koyduğu, ivmesi yüksek bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, "Halkbank olarak biz de bu ivmeye katkı sağladık ve 901.2 milyar TL'ye ulaşan aktif büyüklükle 4'üncü, kredilerde 3'üncü, mevduat hacmimizle de bankacılık sektörünün 2'nci büyük bankası konumuna geldik" ifadelerini kullandı.
3.3 MİLYON ESNAFA KREDİ
2002'den bu yana 3.3 milyon esnafa 194.4 milyar TL kredi imkânı sağladıklarını ifade eden Arslan, "Her koşulda esnafımızın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi. KOBİ'lerin lider bankası olarak yüzde 19.5 pazar payına sahip olduklarını kaydeden Arslan, 'Üreten Kadının Bankası' anlayışıyla 2021'de 88 bin 500 kadın girişimciye 8.6 milyar lirayı aşan finansman sunduklarını bildirdi.