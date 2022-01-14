Türkiye en büyük ofis göçüne hazırlanıyor

Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay ve Nurus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Tasarımcı Renan Gökyay, bir grup gazeteciye pandemi koşullarında şirketlerinin ayakta kalma politikalarına ilişkin bilgi verdi. 95 yaşındaki Nurus'un ilk olarak Ankara'nın at pazarı olarak bilenen bölgesinde başlayan hikayesinin daha sonra Siteler'de devam ettiğini söyleyen Renan Gökyay, şirketin büyük bir teknoloji şirketine dönüştüğünü ve kurdukları AR-GE Merkezinde insansız hava araçlarından, mini karavan tipi araçların iç donanımına kadar bir çok alanda ürün geliştirir noktaya ulaştıklarını belirtti. Gökyay, "Şimdi ise Esenboğa Havalimanı yolunda yaptığımız 2. nesil üretim tesislerinden sonra, Sincan OSB içinde yer alan 45 bin metrekarelik alanı teknoloji geliştirme ve üretim üssü olarak hayata geçirdik. Bu tesislerde yüz binlerce mobilya ve parçası üretiyor, Arge faaliyetleri ile çok farklı sektörlere teknoloji, katma değerli ürün geliştiriyoruz.

Kendi uçağını, denizaltısını, arabasını yapabilen bir ülkede, çalışma koltuğu, mobilya komponentleri imalatının önünde engel bulunmuyor. Ürünlerimizi burada imal etmek için gerekli tüm kalıp yatırımlarımızı, kalıp imal eden makineleri de tasarlayarak, ülkemize uygulanan sessiz ambargoların önüne geçiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla teknoloji üssü olmayı hedefliyoruz" dedi.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OFİS GÖÇÜNE HAZIRIZ

Yakın zamanda Türkiye tarihinin en büyük ofis göçünün yaşanacağını belirten Renan Gökyay, "Mobilya sektörünün güvenilir kuruluşu CSIL'nin 2021'de yayınladığı rapora göre Türkiye ofis mobilyasında 650 milyon dolarlık toplam bir ihtiyaç hacmine sahip ve bunun sadece yüzde 2,5'ini ithal ediyoruz, hatta şu anda bu yüzde 1,5'in altına düşmüş durumda. Nurus olarak bunun baş aktörlerinden biriyiz. Bildiğiniz üzere İstanbul çok önemli bir ticaret platformu; şu anda İstanbul'da 4,5 milyon metrekare kullanılan ofis varken, 3,5 milyon metrekare boş ofis alanı var. İstanbul Finans Merkezi ise 1,8 milyon metrekare civarında. Yaşanacak büyük ofis göçünün ilk aşamasında, yani kamu bankalarının gelmesi ile 800 bin metrekarelik bir alan dolacak. Bu hacimde bir taşınmadan ötürü biz buna büyük ofis göçü diyoruz. Nurus olarak son derece kaliteli ofis mobilyaları ile bu çaptaki bir ofis göçüyle ortaya çıkacak mobilya ihtiyacına talip olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" dedi.



TEKNOLOJİYE 10 MİLYON EURO YATIRIM

Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay ise, "Pandemi öncesinde yeni yatırım kararları verdik ve planlarımızın çok büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Bu planlarımızın hayata geçmesiyle birlikte ihtiyaçlarının yüzde 95'ini kendi karşılayabilen dikey entegre bir teknoloji şirketine dönüştük. Bu yatırımların toplamı bu yıl itibarıyla toplamı 10 milyon Euro'yu yakaladı" dedi.

Güran Gökyay, "35 milyon Euro konsolide ciromuzla, ciddi bir nakit üretme kabiliyetine sahibiz. 2022'de ise ciromuzu döviz bazında yüzde 40'tan fazla büyütmeyi amaçlıyoruz. İhracat tarafında da oldukça güçlüyüz, ihracat oranımızı yüzde 60'a çıkardığımız yılları gördük. Türkiye'de lokal şampiyon olmak ve buradaki etkinliğimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

35 ülkeye ihracat yaparken, bu ülke sayısını bugün 50'ye çıkardık. Ortadoğu'dan ve Afrika kıtasından birçok ülkeyi ihracat listemize ekledik" diye konuştu.